Vöhringen

vor 17 Min.

SC Vöhringen will die Jugend stärker einbeziehen

Mit allen Kräften ran an die neue Aufgabe in der SCV-Jugend wollen (von links) Irina Baiker, Julian Gottner, Armin Schopf und Bürgermeister Michael Neher.

Plus Jugendarbeit findet bislang bei dem Sportverein in den einzelnen Abteilungen statt. Jetzt sollen junge Leute in die Gesamtvereinsarbeit eingebunden werden.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Um Vereine zukunftsfähig zu machen, muss die Jugend mehr als bisher in den Fokus rücken. Davon ist man beim SC Vöhringen überzeugt und arbeitet deswegen schon länger an einem entsprechenden Konzept. Für die Gesamtjugendleitung existiert bereits ein Führungstrio: Vorsitzender ist Armin Schopf, stellvertretende Vorsitzende Irina Baiker, Julian Gottner ist der Dritte im Bunde und gleichzeitig SCV-Jugendsprecher. Noch sind sie die "kommissarische Jugendleitung". Ordentliche Wahlen finden Ende dieses Jahres statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen