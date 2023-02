Hallenturniere: Der Nachwuchs trifft sich beim SC Vöhringen

Drei Tage lang veranstalten die Fußballer des SC Vöhringen Hallenturniere im Sportpark - von den Bambini bis zu den Alten Herren. Es wartet ein Mammutprogramm.

Die Fußball-Abteilung des SC Vöhringen hat am Wochenende ein Mammutprogramm zu meistern. Im Karl-Eychmüller-Sportpark spielt in erster Linie der Nachwuchs drei Tage lang um die Trophäen beim Hallencup. Aber auch um den guten Zweck geht es: Unter dem Motto "Wir zeigen Herz, zeig du auch Herz" wird eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien initiiert.

Den Anfang der Turniere, die von der Läsko Lämmle GmbH und GTÜ Lackner unterstützt werden, machen am Freitag (ab 17 Uhr) die B-Junioren. In Gruppe A spielen der SC Vöhringen II, SV Eggingen, FV Altenstadt und die SGM AHP. In Gruppe B sind SC Vöhringen I, SGM Illerrieden, VfL Ulm und die SGM Elchingen.

Nachmittags sind die E-Junioren an der Reihe

Am Samstag wird den ganzen Tag gekickt. Ab 9 Uhr ist die F-Jugend dran. In zwei Gruppen spielen zehn Mannschaften: SC Vöhringen I und II, FV Illertissen, SV Jedesheim, SGM Achstetten I und II, TSV Neu-Ulm I und II, SF Illerrieden und die TSG Söflingen. Ab 13 Uhr misst sich der jüngere Jahrgang der E-Junioren (U10). Es spielen der SC Vöhringen, FV Altenstadt, FV Olympia Laupheim, FV Ay, SF Illerrieden, SGM Wullenstetten, TSV Blaustein und FV Bellenberg. Die E-Jugendlichen der U11 kicken ab 16 Uhr. Neben den Gastgebern sind auch dabei: SGM Wullenstetten, FV Ay, SSV Illerberg, SF Illerrieden, FV Bellenberg, TSV Blaustein und SV Grafertshofen.

Bei der AH wird auch gefeiert

Abends gehört die Halle den Alten Herren. Turnierbeginn ist um 19.30 Uhr. Am Budenzauber der Routiniers wirken in Gruppe A der SC Vöhringen, FV Illertissen, FV Ay und FV Bellenberg mit, in Gruppe B der SC Vöhringen II, SpVgg Au, SF Illerrieden und der SV Pfaffenhofen. Nach dem Turnier laden die Vöhringer zur "dritten Halbzeit" ein, bei der mit Sicherheit der eine oder anderen Schwank aus der aktiven Zeit erzählt werden wird.

Am Sonntag machen die Jüngsten den Auftakt

Den Abschluss des Turnier-Wochenendes machen am Sonntag die Bambini (ab 10 Uhr). Fünf Mannschaften sind gemeldet: SC Vöhringen, FV Bellenberg, TSV Blaustein, SV Jedesheim und die TSG Ehingen. Ab 14 Uhr spielen schließlich noch die D-Junioren um den Sieg. In den beiden Vorrundengruppen treten an: SC Vöhringen, FV Bellenberg, TSV Kellmünz, SGM Elchingen (alle Gruppe A), FV Illertissen, TSV Blaustein, SGM Senden und FV Olympia Laupheim (alle Gruppe B). (AZ)