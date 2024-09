Zu Besuch im Umspannwerk: Der brummelnde Assistent bei der Energiewende

Im Zuge des Ausbaus regenerativer Energien wie vor allem Photovoltaik und Windkraft spielt das Vöhringer Umspannwerk eine wichtige Rolle. Die Installation eines elf Millionen Euro teuren Höchstspannungstransformtors im Sommer vorigen Jahres ist nicht die einzige dort getätigte Großinvestition, die mit der Energiewende im Zusammenhang steht. Die nächste wird bereits vorbereitet. Dabei handelt es sich um den Aufbau eines Verbunds von Batteriemodulen. Fünf davon wollen der Energiekonzern Eon und die LEW-Tochter LEW-Verteilnetz (LVN) gemeinsam mit dem Hochspannungsnetzbetreiber Amprion in Schwaben installiert wissen. Und einen davon in Vöhringen neben dem Umspannwerk, wie am Mittwoch am Rande einer Führung durch die Anlage im Rahmen eines Info-Tags zu erfahren war.

