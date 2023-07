Riesen Lieferung in Vöhringen soll bei der Energiewende helfen

300 Tonnen schwer, ziemlich kompliziert zu transportieren: Der elf Millionen Euro teure neue Transformator im Umspannwerk lässt die Region strommäßig enger mit Europa zusammenrücken.

Nach einem vierwöchigen Transport quer durch Deutschland ist am Samstag ein 300 Tonnen schwerer und elf Millionen Euro teurer Höchstspannungstransformtor im Umspannwerk im Vöhringer Süden angekommen. Die letzte Etappe der Überführung vom eigens angelegten Anschlussgleis aufs Gelände war nur noch ein Wimpernschlag, gemessen an den zweieinhalb Jahren, die in der Vorbereitungszeit für den Transport stecken. "Befasst damit war ein Team von 40 Köpfen", erklärte LEW-Sprecher Ingo Butters, der spannende Einblicke in das komplizierte Unterfangen geben konnte und zugleich erläuterte, wie der Spannungsumwandler mit der Energiewende zusammenhängt.

Komplizierter Transport: Per Schiff und Schiene nach Vöhringen

Der Transport ab dem Herstellerwerk in Mönchengladbach erfolgte erst über die Schiene, dann von Krefeld nach Mannheim per Schiff, wo der Koloss erneut auf einen Spezialwaggon gesetzt und anschließend nach Vöhringen transportiert wurde. Transportfenster im Streckennetz mussten ermittelt, immer wieder auch Zugstrecken gesperrt werden. Seine Überbreite und der Bau des zusätzlichen Gleises verkomplizierten die Angelegenheit für die Deutsche Bahn zusätzlich. Rund zwei Jahre sei das Unternehmen im Vorlauf mit dem Transport befasst gewesen, schätzt Butters.

Für die letzten 350 Meter, nun wieder auf der Straße, wurde ein Schwerlasttransporter eingesetzt: Mit zwei sogenannten "Tragschnäbeln" in der Mitte, die den Transformator an der Angel hatten und gezogen von zwei Lastern vorne und hinten kam der Trafo an. Flinke Rechner kamen auf zusammen 192 Reifen. Das 450 Tonnen schwere Gespann ist eine Art Tausendfüßler für die Straße und durchaus aufsehenerregend. Längs der Strecke hatten sich Schaulustige positioniert, es wurde fleißig gefilmt und fotografiert. Die Memminger Straße war zeitweise gesperrt.

Für die Fahrer einer auf solche Schwertransporte spezialisierten Firma war die Aufgabe gar nicht mal so spektakulär. "Die haben auch schon die Concorde nach Sinsheim überführt und ein U-Boot", hat Christian Higl erfahren. Er ist bei den LEW zuständig für Projekte mit Hochspannungsanlagen. Der neue und nunmehr zweite derartige Transformator in Vöhringen ermöglicht es, dass der in der Region produzierte "grüne" Strom vom Verteilnetz der LEW ins überregionale Verbundnetz des Stromnetzbetreibers Amprion gelangt, der im Umspannwerk ebenfalls Anlagen unterhält.

Grüner Strom aus der Region für das europäische Netz

Die Investition steht Butters zufolge also in unmittelbarem Zusammenhang mit dem rasanten Ausbau der erneuerbaren Energien, im Süden vor allem der Fotovoltaik. Schon jetzt werde an jedem zweiten Tag mehr davon erzeugt, als die Region benötige. "Dieser Überschuss wird ins internationale Übertragungsnetz eingespeist", sagt Josef Wagner, Geschäftsführer der LEW-Tochter Verteilnetze (LVN). Übertragungsnetze sind die Stromautobahnen und Teil eines europäischen Verbundnetzes, erläutert der Sprecher. Bildlich gesprochen, trägt der neue Transformator dazu bei, dass der auf einem Vöhringer Dach erzeugte, in der Region aber gerade nicht benötigte Strom dann eben von einem Kühlschrank in Italien verbraucht wird oder einer Waschmaschine in Frankreich.

In der Summe können die vielen dezentralen Anlagen eine gigantische Strommenge beisteuern. Am Pfingstwochenende sei mit 1,6 Gigawatt ein neuer Rekord bei der Überführung ins Übertragungsnetz aufgestellt worden, bringt Wagner vor. Dennoch müsse sich die Leistung der "Erneuerbaren" im LEW-Netz bis 2030 nochmals verdreifachen, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Nicht auszuschließen, dass dann in Vöhringen ein weiterer derartiger Transformator benötigt wird. Das neue Gleis bleibt daher auf Dauer bestehen.

Der neue Trafo bringt am Ende 502 Tonnen auf die Waage

Was fällt auf beim Schlendern übers ansonsten streng abgeschirmte Gelände des Umspannwerks? Die vielen Blumen. Bewusst wurden die Grünflächen in Blumenwiesen umgewandelt. Zum andern ist da ein leises Brummen zu vernehmen. Es stammt von Transformator eins und wird von Higl dermaßen gedeutet, dass dieser eben noch keinen optimalen Wirkungsgrad habe. "Der neue", der ab Oktober in Betrieb gehen soll, "der brummt nicht." Von seiner Wesensart ist ein Transformator ansonsten noch weitgehend ein Produkt der klassischen Schwerindustrie. Er bestehe grundsätzlich aus Kupferspulen um einen Eisenkern, umflossen von Öl zur Kühlung. Ist das Öl erst einmal zugeführt, wird der Neuankömmling 502 Tonnen auf die Waage bringen, das nur so am Rande.

Insgesamt acht solcher Umspannwerke betreiben die Lechwerke. Im Regelbetrieb sind sie personell nicht besetzt, sondern werden von einer Leitstelle in Augsburg aus gesteuert. Alle paar Monate schaut in Vöhringen jemand vorbei. Um zu kontrollieren, ob sich etwa ein Reh aufs Gelände verirrt hat. Mit der Ruhe aber wird es nun erst einmal vorbei sein auf dem Gelände. Bis der Transformator angeschlossen werden kann, stehen noch Montagearbeiten und Tests an.