Weinfest: Die „längste Theke Weißenhorns“ lockt viele Menschen auf den Kirchplatz

Weißenhorn

Weinfest: Die „längste Theke Weißenhorns“ lockt viele Menschen auf den Kirchplatz

Pünktlich zum Start des Weißenhorner Weinfests ist der Sommer zurück. Welches neue Angebot neben zahlreichen Weinspezialitäten auf die Gäste wartet.
Von Herbert Hertramph
    Zum ersten Mal gibt es beim Weinfest in Weißenhorn dieses Jahr auch einen Cocktail-Bus. Mario Katic und Dalibor Topalovic organisieren die Veranstaltung. Foto: Herbert Hertramph
    Zum ersten Mal gibt es beim Weinfest in Weißenhorn dieses Jahr auch einen Cocktail-Bus. Mario Katic und Dalibor Topalovic organisieren die Veranstaltung. Foto: Herbert Hertramph

    Veranstalter Dalibor Topalovic von „Mahlzeit Events“ wirkte sichtlich erleichtert: Bis vor einigen Tagen stand auf der Kippe, ob die Bänke des Weißenhorner Weinfests am Donnerstag wie geplant im Freien aufgebaut werden können. Vergangenes Jahr hatte man wegen der schlechten Witterung in die Schranne ausweichen müssen. Das war dieses Mal nicht nötig, denn pünktlich zum Auftakt des Weinfests kam der Sommer zurück und so wurde die aktuell „längste Theke Weißenhorns“ vor dem Bauzaun des Museums errichtet.

    Abholen kann man sich dort beispielsweise einen fruchtig-frischen Sauvignon Blanc oder einen trockenen Primitivo mit dem Duft von reifen Früchten. Oder den feinperligen Prosecco „Neuffen Schloss“. Wer es besonders fruchtig mag, der könnte zum „Trinkfluss Weißweincuvée“ greifen, der Noten von Steinobst, Aprikose & Passionsfrucht aufweist.

    „Schön, dass Weißenhorn immer wieder Neues bietet“

    Die gute Laune ist bei den Gästen zu spüren: Margit und Dieter Weitmann haben sich einen Rotwein ausgesucht und genießen den Abend. „Eigentlich trinke ich lieber ein Weizen“, räumt Dieter schmunzelnd ein, doch an diesem Abend wolle er seine Frau solidarisch mit einem Glas Wein begleiten. Da sie in der Nähe der Altstadt wohnen, konnten sie einen gemütlichen Spaziergang mit dem entspannten Ausklang des Tages auf dem Weinfest verbinden.

    Margit und Dieter Weitmann lassen den Abend auf dem Weinfest in Weißenhorn ausklingen. Foto: Herbert Hertramph
    Margit und Dieter Weitmann lassen den Abend auf dem Weinfest in Weißenhorn ausklingen. Foto: Herbert Hertramph

    Noch kürzer war der Weg für Daniela, die gemeinsam mit ihrer Freundin Chiara im Schatten des Kirchturms Platz gefunden hat. Daniela ist Physiotherapeutin im Gesundheitszentrum H9, das nur wenige Meter entfernt vom Veranstaltungsort liegt. In den Gläsern der beiden schimmert ein leichter Weißwein. Chiara und Daniela schätzen das kulturelle Angebot der Stadt: „Zuletzt haben wir die Open-Air-Aufführungen im Stadtpark besucht. Schön, dass Weißenhorn immer wieder Neues bietet“, sagt Daniela.

    Die Freundinnen Chiara (links) und Daniela (rechts) schätzen das kulturelle Angebot Weißenhorns. Foto: Herbert Hertramph
    Die Freundinnen Chiara (links) und Daniela (rechts) schätzen das kulturelle Angebot Weißenhorns. Foto: Herbert Hertramph

    Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal einen Cocktail-Bus auf dem Weißenhorner Weinfest

    Für alle, die den Wein mit etwas Herzhaftem begleiten möchten, gibt es von der Käseplatte über Bruschetta mit Tomate, und vegetarischen Flammkuchen bis zu diversen Burgern wohl für alle etwas.

    Erstmals gibt es dieses Jahr beim Weinfest außerdem eine Ergänzung des Sortiments: Ob Havanna Cola, Mojito, Daiquiri oder den Klassiker Caipirinha – bei einem bunten Cocktail-Bus können all diejenigen fündig werden, denen der Sinn eher nach einem spritzigen Abschluss des Abends steht.

    Info: Das Weinfest kann noch am Freitag, 19. September, von 16 bis 24 Uhr und am Samstag, 20. September, von 17 bis 24 Uhr auf dem Kirchplatz in Weißenhorn besucht werden.

    Zum Weinfest kamen viele Menschen auf den Kirchplatz in der Weißenhorner Altstadt.
    Zum Weinfest kamen viele Menschen auf den Kirchplatz in der Weißenhorner Altstadt. Foto: Herbert Hertramph
