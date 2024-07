Weißenhorner Grundschule Nord feiert 25-jähriges Bestehen mit Afrika-Musical

Als die heutige Weißenhorner Grundschule Süd vor mehr als 25 Jahren aus allen Nähten platzte, musste eine weitere Schule her: Und diese Grundschule Nord hat nun vor Kurzem ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Festakt in der Fuggerhalle gefeiert. Bärbel Brokmeier ist Leiterin der Grundschule und erinnert sich noch an die Anfangszeiten der Einrichtung – und wie gut besucht sie bereits gleich zu Beginn war: „Hier war es ziemlich schnell ziemlich voll“. So voll, dass manche Klassen teilweise ausgelagert werden mussten.

Auf die Weißenhorner Grundschule Nord gehen heute 175 Schülerinnen und Schüler

Heute gehen 175 Schülerinnen und Schüler auf die Weißenhorner Grundschule Nord, aufgeteilt in acht Klassen – und damit jeweils zwei pro Jahrgang. Damit ist die Schule „gut gefüllt“, wie es Schulleiterin Brokmeier ausdrückt. Zwischenzeitlich sah das anders aus: Nach dem starken Anstieg zu Beginn, schrumpfte die Anzahl der Schülerinnen und Schüler wieder – und stieg dann erneut stark an. Abhängig sei das laut Brokmeier jeweils zum Beispiel von Neubaugebieten, die in Weißenhorn hinzukommen. Und die Anzahl an Geflüchteten und deren Kindern wirke sich ebenfalls auf die Schülerzahlen aus.

Vor allem die Familien, Freundinnen und Freunde der Schulkinder füllten zur Jubiläumsfeier die Fuggerhalle: Der Einladung waren mehr als 700 Besucherinnen und Besucher gefolgt. Darunter auch Schulamtsdirektorin Elisabeth Holand, Vertreter der Nachbarschulen, Stadträte sowie der ehemalige langjährige Schulleiter Josef Schwarzenberger und seine damalige Stellvertreterin Christa Schmidt.

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nord führten gemeinsames Musical auf

Zum Jubiläum hin hatte es in der Grundschule Nord eine Themenwoche zum Thema Afrika gegeben: Innerhalb von vier Tagen studierten alle Kinder der Schule das gemeinsame Musical „Die Geschichte der kleinen Trommel Djembi“ ein, das sie auf der Feier aufführten. In dem Musical mit Gesang und afrikanischen Rhythmen geht es zusammengefasst um Folgendes: Die Trommel „Djembi“ beweist Mut und geht auf Reisen. Unterwegs begegnet sie Krokodilen, Elefanten und Affen, welche zum Klang der Trommeln ihre Tänze aufführen. Bunte Vögel und die Sterne der Nacht verzaubern Djembi, die schließlich nach vielen Erlebnissen nach Hause zurückkehrt und allen zeigt, was sie kann.

Mit den Kindern einstudiert hatte das Stück Javier Valentin-Gamazo, der als Externer für Schulen und Kindergärten Projekttage dieser Art anbietet. Valentin-Gamazo brachte für jedes Kind eine Djembe mit und übte die Lieder und Trommelstücke mit ihnen ein. Für professionelle Beleuchtung und den passenden Ton sorgte Krimi Dornach mit ihrer Technik-AG der Realschule Weißenhorn.

Info: Am Freitag, 27. September, öffnet die Grundschule Nord nachmittags ihre Türen für einen „Tag der offenen Tür“ und lädt alle Ehemaligen dazu ein, ihr ehemaliges Schulhaus wieder zu besuchen. Generell können laut Schulleiterin Brokmeier jedoch alle kommen, die möchten. (mit AZ)