Schwerer Unfall in Nattenhausen: 58-Jähriger stirbt

Bei einem schweren Unfall in Nattenhausen wurden am Montagabend vier Personen verletzt, ein Mann starb im Krankenhaus. Die Straße war bis in die Abendstunden gesperrt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Montagabend an der Kreuzung der Staatsstraße 2018 mit der Kreisstraße GZ 13 in Nattenhausen, einem Ortsteil von Breitenthal im Landkreis Günzburg, gekommen. Dabei haben sich insgesamt vier Personen verletzt, ein Mann starb wenig später an den Folgen.

Nach Angaben der Polizei kollidierte im Kreuzungsbereich ein Auto mit Anhänger mit einem Kleinwagen. Der 59-jährige Fahrer des Gespanns hatte wohl ein Stoppschild nicht beachtet und war ohne anzuhalten auf die Kreuzung gefahren. Dort stieß er mit dem Dacia eines 58-Jährigen zusammen, der in Richtung Breitenthal unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf die andere Straßenseite geschleudert und prallte gegen einen Lieferwagen, der dort verkehrsbedingt halten musste. Der Anhänger hatte ein Auto geladen und war im Verlauf des Unfalls umgekippt.

Unfall in Nattenhausen: Ein Mann stirbt

Der Fahrer des Kleinwagens musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 58-Jährige zog sich bei dem Unfall nach Auskunft der Polizei schwerste Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des Transporters und sein Beifahrer sowie der Fahrer des zweiten Autos verletzten sich laut Polizei nur leicht.

Bei einem Unfall in Nattenhausen sind am Montagabend verletzten sich vier Personen. Bild: Robert Weiss

Zur genauen Untersuchung der Unfallursache war noch am Abend ein Gutachter vor Ort. Er soll den genauen Hergang des Unfalls aufklären und die Ursache ermitteln. Der Kreuzungsbereich und die Nattenhauser Straße war wegen der Bergungsarbeiten bis etwa 22 Uhr komplett gesperrt. Insgesamt waren etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Krumbach, Nattenhausen und Deisenhausen, sowie zwei Notärzte und vier Rettungswägen im Einsatz. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 35.000 Euro. (loto)

