Geiger Automotive schließt sein Werk in Ziemetshausen

Die Geiger Automotive GmbH hat mitgeteilt, dass der Standort in Ziemetshausen geschlossen wird. Das Unternehmen begründete diesen Schritt mit einem anhaltenden Rückgang der Umsätze in der Automobilindustrie, der eine Reduzierung der Produktionskapazitäten in Deutschland notwendig mache.

Geiger Automotive schließt Werk in Ziemetshausen: Peter Reutersten äußert sich.

Laut Unternehmensangaben habe es intensive Bemühungen gegeben, das Werk zu erhalten. Dazu habe unter anderem der Umbau des Standorts zu einem Aftermarket-Werk gehört. Diese Maßnahmen hätten jedoch nicht ausgereicht, um die wirtschaftlichen Defizite auszugleichen.

Geschäftsführer Peter Reutersten erklärte, die Entscheidung sei dem Unternehmen nicht leichtgefallen, sei jedoch unvermeidlich, um die langfristige Zukunftsfähigkeit zu sichern und die Ressourcennutzung zu optimieren. Zudem danke er den Beschäftigten in Ziemetshausen für ihr Engagement und ihre Leistungen.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, soll der Geschäftsbetrieb an den Standort Tambach-Dietharz verlagert werden. Geiger Automotive befinde sich hierzu in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat. Die Kunden des Unternehmens würden in Kürze über die betroffenen Produkte und die Verlagerungspläne informiert. (mit AZ)