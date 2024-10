Nach den Bränden in Behlingen und Breitenthal: So laufen die Ermittlungen

Gebrannt hat es im ersten Septemberdrittel gleich zweimal auf landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis Günzburg. Am Dienstag, 3. September, loderten abends Flammen aus einer Scheune in Behlingen. Fahrzeuge und Heuballen werden ein Raub der Flammen. In einem Anbau waren laut Polizei sieben Kühe untergebracht. Kurze Zeit später, am Donnerstagmittag, 5. September, werden Feuerwehren zum Löscheinsatz auf einen landwirtschaftlichen Betrieb nach Breitenthal gerufen. Eine landwirtschaftliche Halle am Steinbach war in Brand geraten. Bei der Polizei laufen in beiden Fällen die Ermittlungen zur jeweiligen Brandursache weiter.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Breitenthal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Behlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis