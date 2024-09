Wieder brennt eine Scheune: So lief der Einsatz in Breitenthal

Die ersten Tage des Septembers werden den Feuerwehren des Landkreises Günzburg wohl lange in Erinnerung bleiben. Denn zwei Großbrände innerhalb von drei Tagen sind selbst während der heißen Sommertage eher eine Seltenheit. Hatten die Feuerwehrkräfte erst Mittwochmittag nach einer ganzen Nacht Löscheinsatz die Brandgefahr einer Scheune im Kammeltal unter Kontrolle, so loderten am späten Donnerstagvormittag die nächsten Flammen. Wieder eine landwirtschaftlich genutzte Scheune, dieses Mal in Breitenthal am Steinbach, etwa anderthalb Kilometer bis zum Grenzschild zum Landkreis Neu-Ulm.

Mira Herold-Baer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis