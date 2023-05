Breitenthal erhöht die Kindergartenbeiträge

Plus Warum der Gemeinderat Breitenthal beschließt, die Elternbeiträge für den Kindergarten anzuheben. Welche weiteren Themen in der Sitzung wichtig waren.

Neben der Erhöhung der Kindergartengebühren berieten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung auch über einen Antrag der Feuerwehr Breitenthal zum Kauf einer neuen Tragkraftspritze, Bauanträge sowie die Standortsuche für ein Feldkreuz. Investitionen in den Kindergarten wie zum Beispiel der Einbau einer Lüftungsanlage, ein höherer Personalaufwand bei Krippenkindern, sowie eine Empfehlung des Landratsamtes, veranlassten die Gemeinderatsmitglieder über eine Erhöhung der Kindergartengebühren zu beraten.

Auch die "fachlich gute Qualität unserer Mitarbeiterinnen, welche die Kinder gut auf den Schulstart vorbereiten", so Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler, "rechtfertigen die Entscheidung". Aktuell werden 43 Kinder von zehn Erzieherinnen/Kinderpflegerinnen betreut. Eine Vereinheitlichung der Gebühren wollen die Verwaltungsgemeinschafts-Mitgliedsgemeinden einführen. Hierzu wurde eine neue Kindergartengebührensatzung beschlossen. Wohlhöfler verwies auf Zuschüsse, welche Eltern von Krippenkindern beantragen können.