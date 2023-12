Breitenthal

12:35 Uhr

Schnelles Internet für Breitenthal: Ende der Bauarbeiten in Sicht

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Krumbach wird derzeit mit Glasfaser ausgestattet. Wie lang der Ausbau in Breitenthal noch dauert und was die Bürgermeisterin von den Bauarbeiten hält.

Von Mira Herold-Baer

Nur ein Mausklick und das Video wird abgespielt. Mit dem ewigen Laden ist es in Breitenthal bald vorbei. Die Bauarbeiten sollen derzeit in gleichem Tempo wie die baldige Internetverbindung laufen: mit Höchstgeschwindigkeit. Das Ende der Bauarbeiten ist Anfang des kommenden Jahres geplant, so Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler. Beim Glasfaserausbau erhofft sie sich nicht nur für die jüngsten Bürgerinnen und Bürger einen Vorteil.

Im Februar soll es so weit sein, dann ist für jeden Haushalt ein Glasfaseranschluss möglich. Laut der Internetseite des Unternehmens Clevernet sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen und die aufgerissenen Straßen wieder befahrbar. Für die Bautrupps steht nun an, die Leerrohre zu befüllen. In diese wird die Glasfaserleitung eingeblasen. Bei Gabriele Wohlhöfler ist es schon so weit, der Hausanschluss ist fertig. Nun müssen nur noch die erforderlichen Geräte montiert werden. Die Bürgermeisterin von Breitenthal freut sich: "Das ist die Zukunft!" Wenn sie an die Internetverbindung der Zukunft denkt, hat sie ein Bild ihrer jungen Gemeindemitglieder im Kopf. Schülerinnen und Schüler, die vor dem Computer sitzen und lernen. Der jungen Generation raucht der Kopf - vom Büffeln, nicht vom Ärger über die stockende Internetverbindung. Es werde immer mehr über das Internet gearbeitet und kommuniziert. Daher ist es für Gabriele Wohlhöfler wichtig, am Fortschritt teilzunehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

