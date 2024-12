Günzburger Zeitung und Mittelschwäbische Nachrichten rücken enger zusammen

Insgesamt 25 Jahre hat Peter Bauer die Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach geleitet, jetzt verabschiedete er sich wie berichtet in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Mit seinem Ausscheiden bricht nun eine neue Ära der beiden Zeitungen im Landkreis Günzburg an. Denn erstmals werden beide Redaktionen unter einer Leitung stehen.

Rebekka Jakob, langjährige Redakteurin, ist seit Januar 2024 Redaktionsleiterin der Günzburger Zeitung. Ab 2025 wird sie nun auch die Leitung der Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach zusätzlich übernehmen. „Bei den MN liegen meine journalistischen Wurzeln, hier habe ich nach meinem Abitur am Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach meine ersten Artikel geschrieben und vom damaligen Redaktionsleiter Hans Bosch und seinem Team viel lernen dürfen“, sagt die Breitenthalerin, die sich sehr auf die neue Aufgabe freut. Auch im Podcast Studio West: Der Donau-Iller-Podcast, den sie seit knapp zwei Jahren in Kooperation mit den Redaktionen im Landkreis Neu-Ulm moderiert, sollen künftig immer wieder Gäste aus dem Süden des Landkreises zu Wort kommen.

Oliver Wollf ist neuer Stellvertretender Redaktionsleiter in Krumbach

In der Redaktion der Günzburger Zeitung ist Sophia Huber die Stellvertreterin der Redaktionsleiterin, in Krumbach übernimmt diese Aufgabe ab dem neuen Jahr Oliver Wolff. Der 32-jährige gebürtige Augsburger hat bis 2018 am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg Violine studiert (Master of Music). Nach dem Studium hat er den Journalismus für sich entdeckt, angefangen als Freier Mitarbeiter in der Kulturredaktion der Augsburger Allgemeinen. Von Januar 2020 bis Dezember 2021 machte Wolff das Volontariat an der Günter-Holland-Journalistenschule. Nach seinem ersten Redakteursjahr beim Landsberger Tagblatt wechselte er Anfang 2023 zu den Mittelschwäbischen Nachrichten und hat „sehr schnell die Region schätzen und lieben gelernt“, wie er sagt. Zu seinen Schwerpunkten in der Berichterstattung zählen Lokalpolitik, Wirtschaft, Blaulicht, Sport und Kultur. Seine Motivation ist, lesernahe Themen zu setzen und über Dinge zu schreiben, welche die Menschen vor Ort bewegen. Auch wenn kritische Fragen manchmal unerlässlich sind: „Als Berichterstatter fair zu sein, ist mir besonders wichtig“, sagt Wolff.



Neben seinen Aufgaben in der Redaktionsleitung kümmert sich Oliver Wolff derzeit vorerst um den Sport im Landkreis Günzburg, nachdem Sportredakteur Jan Kubica sich ins Privatleben zurückgezogen hat. Ab dem Sommer soll dann auch die Sportredaktion der beiden Redaktionen wieder besetzt sein.

Ein Team, zwei Lokalzeitungen – nach diesem Prinzip will das Führungstrio zusammen mit einem jungen, engagierten Redaktionsteam die beiden Heimatzeitungen in die Zukunft führen. „Uns ist bewusst, dass jede der beiden Zeitungen eine eigene Geschichte, einen eigenen Charakter und selbstverständlich eigene Leserinnen und Leser hat“, so Rebekka Jakob. „Wir wollen deswegen keine Einheits-Landkreiszeitung machen. Uns geht es darum, lokal vor Ort zu sein und über die Dinge zu berichten, die unsere Leserschaft in beiden Teilen des Landkreises interessieren, ohne dabei zu vergessen, dass jede der 34 Städte und Gemeinden im Landkreis auch eigene Geschichten zu erzählen hat.“ (AZ)