Rebekka Jakob ist die neue GZ-Redaktionsleiterin

Erstmals leitet eine Frau die Redaktion der Günzburger Zeitung. Die neue Chefin dürften viele im Kreis Günzburg bereits kennen.

Zum neuen Jahr gibt es einen Wechsel in der Redaktion der Günzburger Zeitung: Rebekka Jakob ist ab dem 1. Januar Redaktionsleiterin unserer Zeitung. Ihr neues Aufgabengebiet kennt die 45-Jährige bereits gut - und auch vielen Leserinnen und Lesern dürfte die neue Lokalchefin ein Begriff sein.

Mehr als 18 Jahre lang war die Breitenthalerin bereits in der GZ-Redaktion tätig, bevor sie vor genau vier Jahren als Verantwortliche Redakteurin in die Redaktion der Illertisser Zeitung wechselte. Ihre ersten Artikel verfasste Rebekka Jakob noch als Abiturientin des Simpert-Kraemer-Gymnasiums für die Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach. Nicht nur deshalb freut sie sich besonders auf den regen Austausch mit der Nachbarredaktion im Süden des Landkreises Günzburg.

Das ist die neue Redaktionsleiterin der Günzburger Zeitung

Nach ihrem Abitur studierte sie Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Stuttgart und war für die MN als freie Mitarbeiterin im Einsatz, bevor sie 1999 mit dem Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen begann, das sie unter anderem in der Redaktion der Donauwörther Zeitung absolvierte. Als Jungredakteurin startete Rebekka Jakob im Juli 2001 in Günzburg und durfte unter anderem bereits den Bau und die Eröffnung des Legolands journalistisch begleiten. In der GZ-Redaktion war sie später als Producerin für die technischen Abläufe zuständig und wurde 2014 Stellvertretende Redaktionsleiterin.

Blick hinter die Kulissen: Auf einen Kaffee mit Lokalchefin Rebekka Jakob

Kunst und Kultur im Kreis Günzburg liegen der Journalistin sehr am Herzen. Ob Zehntstadel Leipheim oder Neues Theater Burgau, ob Mariensingen in Allerheiligen oder Rock auf dem Marktplatz, ob Skulpturenpark Günzburg oder Schulmuseum Ichenhausen, ob Joe Gleixner Big Band oder Opernstar Diana Damrau: Die große Vielfalt der heimischen Kulturszene, über die sie in den vergangenen Jahren in Wort und Bild berichten durfte, begeistert die neue Redaktionsleiterin nach wie vor.

Rebekka Jakob berichtet künftig wieder aus dem Günzburger Stadtrat

Nicht nur durch die vielen Jahre in der GZ-Redaktion ist die verheiratete Mutter von zwei erwachsenen Kindern mit der Stadt Günzburg, ihrer spannenden Stadtentwicklung und anstehenden großen Ereignissen wie der Landesgartenschau, ganz besonders verbunden. Unter anderem tanzt sie sehr mehreren Jahren in einer Günzburger Hip-Hop-Gruppe. Als Redakteurin wird sie die Berichterstattung aus dem Stadtrat Günzburg wieder selbst übernehmen und über das politische und wirtschaftliche Geschehen im Landkreis schreiben. Wichtig sind ihr aber besonders die Menschen, die in der Region leben, und ihre Geschichten, die es zu erzählen gibt.

Im März 2023 startete sie gemeinsam mit dem Redaktionsleiter der Neu-Ulmer Zeitung, Ronald Hinzpeter, und dem aus Günzburg stammenden Sportredakteur der NUZ und IZ, Stephan Schöttl, das Projekt "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast". Diese erfolgreiche Podcast-Reihe, die im zweiwöchentlichen Rhythmus Menschen aus der Region Donau-Iller und ihre Geschichten vorstellt, wird im neuen Jahr fortgesetzt werden. Ab sofort werden natürlich auch Gäste aus dem Kreis Günzburg in dem Gesprächs-Podcast zu Wort kommen. (AZ)