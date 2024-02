Krumbach

06:00 Uhr

Blumen und Musik für den heiligen Valentin in der Stadtpfarrkirche

Plus Am Samstag können Paare in Krumbach den Valentinssegen empfangen. Mesner Gerhard Heinisch hat einen besonderen Bezug zum zweiten Schutzpatron der Stadtpfarrkirche.

Von Dominik Thoma Artikel anhören Shape

Mesner Gerhard Heinisch hat Blumen mitgebracht. Der 54-Jährige steht am linken Seitenaltar der Krumbacher Stadtpfarrkirche St. Michael und verziert den golden umrahmten Glaskasten, in dem Überreste des heiligen Valentin liegen sollen. Zumindest hat man das viele Jahre lang geglaubt. Dieses Jahr findet in der Kirche wieder die Valentinsmesse statt. Zum ersten Mal nach Corona. Paare haben am Samstag die Möglichkeit, den Valentinssegen von Stadtpfarrer Josef Baur zu erhalten. "Und jede Frau bekommt auch noch eine Rose dazu", erklärt Mesner Gerhard Heinisch, während er einen Blumenmix arrangiert.

14. Februar: Valentinstag ist auf Heiligen zurückzuführen, der im Römischen Reich ermordet wurde

Dass man zum Valentinstag seinen Liebsten Blumen überreicht, ist auf den Namensgeber selbst zurückzuführen. Dieser verheiratete nämlich trotz eines Verbots des Kaisers Claudius II. Liebespaare in einer christlichen Zeremonie. Dabei schenkte er Überlieferungen nach jedem Brautpaar Blumen. Valentin wurde wegen solcher Regelverstöße am 14. Februar 269 enthauptet. Im fünften Jahrhundert entstand zu seinen Ehren ein Gedenktag, der in Deutschland aber erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts populär wird. Seitdem nutzen immer mehr Paare den Tag, um gemeinsam Zeit zu verbringen und sich zu beschenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen