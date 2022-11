Warum das Zuhören so wichtig ist

Plus Gerhard Heinischs Arbeit als Mesner ist auch ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels. Das intensive Zuhören kann für die Kirche eine Möglichkeit sein.

"Viele möchten einfach nur, dass man ihnen zuhört": Als Mesner Gerhard Heinisch über seine täglichen Begegnungen mit Menschen in der Krumbacher Kirche St. Michael spricht, wird auch spürbar, wie wichtig das Zuhören für Menschen sein kann. Doch welchen Stellenwert hat das Zuhören in einer Zeit, die keine Pausen, kein Innehalten mehr zu kennen scheint? Im Gespräch mit Mesner Gerhard Heinisch steht auch diese Frage im Raum.