Tempo 30 in Krumbach: Zylinderer-Sambagruppe regelt den Verkehr

Traditionell am Rosenmontag zog auch heuer wieder die Sambagruppe der Zylinderer durch die Krumbacher Innenstadt. War es letztes Jahr der nicht-normgerechte Zebrastreifen auf Höhe des SB Mayer, so ist es diese Mal die Abschaffung der Tempo-20-Zone in der Kernstadt, welche die Gruppe aufs Korn nahm. Die Zylinderer zogen von Geschäft zu Geschäft und sangen zur Melodie des Fußball-Hits „54‚ 74, 90, 2006“ der Sportfreunde Stiller folgenden Text: „Früher 50, gestern 20, jetzt gibt´s 30 in der Stadt. Und so geht es hin und her. Doch mit dieser Sambatruppe ist das alles kein Problem, denn wir regeln den Verkehr.“ Die Zylinderer begannen ihren Umzug an der Bahnhof-Apotheke mit den Worten: „In Amerika trumpelt es wieder, da trampelt einer alles nieder. Vor euch Apotheker knien wir uns hin, gibts gegen den Trampel keine Medizin?“

Die Zylinderer starteten ihren Samba-Umzug an der Bahnhof-Apotheke Foto: Oliver Wolff

Am Rosenmontag steht Krumbach ganz im Zeichen des Faschings. Auf dem Marktplatz findet eine große Feier statt, bei der heimische Gilden sowie Gastgruppen ein umfangreiches Programm präsentieren. Die Veranstaltung markiert den Höhepunkt der närrischen Saison in der Stadt.

Krumbach feiert Fasching: Großes Fest abends am Marktplatz

Das Faschingstreiben beginnt um 17 Uhr mit Musik und Moderation durch Charly Winkler. Bevor die Krumbacher Gilden die Bühne übernehmen, sorgen fünf Garden aus Waldstetten und Bedernau für schwungvolle Darbietungen. Gegen 18.15 Uhr treffen die Gilden, begleitet von der Neuburger Musik, auf dem Marktplatz ein. Die Show eröffnet die Gruppe der Rosenmontagswitwen, gefolgt von den Zylinderern und den Gaudiweibern. Den Abschluss der Gildenauftritte bildet die Schlorper-Gilde, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

Die Gruppe nahm eine Entscheidung des Krumbacher Stadtrats aufs Korn. Foto: Oliver Wolff

Die Veranstaltung auf dem Marktplatz endet gegen 22 Uhr. Danach setzen die Feiernden das närrische Treiben traditionell in den Lokalen Krumbachs fort.