Münsterhausen/Augsburg

vor 2 Min.

Verein "Stricken für Obdachlose" wird mit der Silberdistel ausgezeichnet

Plus Unsere Redaktion zeichnet den Münsterhauser Verein Stricken für Obdachlose für sein soziales Engagement aus. Gründerin Alexandra Hager ist gerührt.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Es beeindruckt nicht nur Alexandra Hager selbst, was aus ihrer Idee bereits geworden ist. Die Gründerin des Vereins Stricken für Obdachlose hatte ein paar Tränen in den Augen, als ihr unsere Redaktion die Silberdistel überreichte. Die Silberdistel ist eine Auszeichnung der Heimatzeitung als Anerkennung für soziales Engagement. Kürzlich traf sich die Münsterhauserin mit ihren "Mädels", also zahlreichen ehrenamtlichen Strickerinnen, in den Räumlichkeiten der SKM-Wärmestube in Augsburg zum Kaffee und Kuchen. Eine ideale Gelegenheit und ein würdiger Rahmen, um den Verein auszuzeichnen.

Das Telefon stand nicht mehr still: Viele wollen Obdachlosen helfen

Hager erzählte, was kürzlich die Berichterstattung über Stricken für Obdachlose im Bayern-Teil unserer Zeitung im positiven Sinne losgetreten hat. "Mein Telefon stand nicht mehr still, es war der pure Wahnsinn." Der Verein ist angewiesen auf Wollspenden, damit über 60 Strickerinnen wärmende Mützen, Schals und Socken für bedürftige Menschen in liebe- und oft auch kunstvoller Weise fertigen können. Dem Spendenaufruf sind zahlreiche Leserinnen und Leser aus der Region und darüber hinaus gefolgt. "Sie dürfen bitte nicht mehr schreiben, dass wir Wolle brauchen", sagte Alexandra Hager daraufhin augenzwinkernd. Falls trotzdem jemand helfen möchte, solle sie oder er lieber Geld spenden, so die 53-Jährige. "Davon können wir Essen kaufen." Kürzlich hatte der Verein einen Foodtruck bestellt und bedürftigen Menschen Burger mit Pommes spendiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen