Bauausschuss Thannhausen will Mehrfamilienhaus wieder nicht genehmigen

Über die 20 Zuhörer in der jüngsten Bauausschusssitzung in Thannhausen freute sich Bürgermeister Alois Held. Für sie mussten extra noch Stühle in den Sitzungssaal getragen werden. Sie alle waren besonders interessiert am Tagesordnungspunkt 1, in dem es um den Bau eines Mehrfamilienhauses in der Franz Oberst-Straße in Thannhausen ging. Obwohl die Lage auf dem Wohnungsmarkt angespannt ist und die Stadt Thannhausen eine Nachverdichtung im innerörtlichen Bereich befürwortet, war das Baugesuch mehrfach in der Vergangenheit auf die Tagesordnung geraten und stets abgelehnt worden. Nach verschiedenen Umplanungen konnte es zuletzt im November von dem Gremium nicht befürwortet werden. Ablehnungsgründe für das Sechsfamilienhaus waren damals zu viele Abweichungen vom Bebauungsplan.

