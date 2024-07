Verbandspokal: Der TSV Ziemetshausen verzichtet auf das Traumlos TSV 1860 München

Die vielleicht einmalige Chance war da, die Münchner Löwen für ein Fußball-Pflichtspiel in den Landkreis Günzburg zu holen. Der heimische Kreispokal-Sieger TSV Ziemetshausen hatte bei der an diesem Freitag, 19. Juli, erfolgten Auslosung zur ersten Hauptrunde im BFV-Verbandspokal freie Wahl - und entschied sich für den FC Memmingen. Die Partie wird am Dienstag, 6. August, ausgetragen. Der Anstoß wird vermutlich um 18.30 Uhr erfolgen.

Ein Novum in der Geschichte des Wunschlos-Verfahrens

Ziemetshausens Fußball-Chef Georg Stötter sorgte mit seiner Entscheidung für ein absolutes Novum in der Geschichte des Wunschlos-Verfahrens. Seit geraumer Zeit erhalten die 22 bayerischen Kreispokal-Gewinner die Chance, je nach Losglück ihren Traumgegner unter den „Großen“ des bayerischen Amateurfußballs zu wählen. Bei der aktuellen Zeremonie in Bad Kötzting zog Joachim Buchwieser, Vizepräsident des Pokal-Hauptsponsors Lotto Bayern, tatsächlich den TSV Ziemetshausen als ersten Verein aus dem Topf. Allen Anwesenden schien in dieser Sekunde klar, wen Stötter nun wählen würde, der Spannungsbogen im Saal der Spielbank begann sich schon zu neigen. Und dann das.

Zur Begründung sagte Stötter noch während der Live-Übertragung auf dem Youtube-Kanal des Bayerischen Fußball-Verbands: „Unser Fassungsvermögen ist nicht so groß. Wir können uns nicht Sechzig oder einen anderen Drittligisten aussuchen. Wir müssen kleinere Brötchen backen, denn wir wollen unbedingt unser Heimrecht wahren und das Spiel als Event in Ziemetshausen austragen.“

Bereits im Vorfeld hatte sich der langjährige Funktionär, der in Begleitung von Vereins-Kassierer Franz Leitenmaier in die Oberpfalz gereist war, Gedanken über seinen persönlichen Wunschgegner gemacht. Die Entscheidung für einen möglichst attraktiven Kontrahenten aus Schwaben sei innerhalb des TSV-Vorstands klar abgesprochen, berichtete Stötter. Seine persönliche Wunschliste hatte von Beginn an der Regionalliga-Absteiger FC Memmingen angeführt; zweitbeste Wahl aus seiner Perspektive wäre der FV Illertissen gewesen.

Ein lachender Zweiter aus Oberfranken

Auch nach dem Ziemetshauser Votum ging es nach dem Wunschlos-Prinzip weiter, bis alle Kreispokal-Gewinner ihren Gegner gefunden hatten. Buchstäblich lachender Zweiter wurde der Kreissieger Bayreuth-Bamberg-Kulmbach, SSV Kasendorf. Der Vertreter des Bezirksligisten aus Oberfranken wählte höchst erstaunt ob der unverhofften Gelegenheit „ganz klar die Löwen - wir nehmen natürlich den TSV 1860 München“. Auf dem dortigen Sportgelände sei das gut zu stemmen, fügte er hinzu. Der SSV Kasendorf hatte bei einem Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Nürnberg schon mal 4500 Besucher vor Ort.

In Ziemetshausen könnten nach Stötters Angaben maximal 700, 800 Fans zuschauen. In einem kurzen Gespräch mit unserer Redaktion bekräftigte er unmittelbar nach der Auslosung: „Wir wollten auf gar keinen Fall in ein anderes Stadion ausweichen.“

Double-Sieger im Kreis Donau

Für den Bezirksliga-Aufsteiger ist das Bonusspiel im BFV-Pokal eine nachträgliche Krönung der fantastischen Spielzeit 23/24. Erst holte sich der TSV Ziemetshausen durch ein 3:2 im Finale gegen den FC Maihingen den Kreispokal Donau, wenig später schaffte das Team den Titelgewinn in der Kreisliga West und damit die Rückkehr auf die Bezirksebene.