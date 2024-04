Fußball

vor 52 Min.

Der TSV Ziemetshausen steht im Kreispokal-Finale

Plus Zwei frühe und etwas umstrittene Treffer ebnen dem TSV Ziemetshausen den Weg zum Erfolg im Halbfinale beim TSV Offingen. Der Endspiel-Gegner steht schon fest.

Von Uli Anhofer

Der TSV Ziemetshausen steht im Finale um den Totopokal im schwäbischen Fußball-Kreis Donau. Das Team von Trainer Siegfried Kolb gewann das Halbfinale beim TSV Offingen vor 200 Zuschauern 4:2 (2:1). Im Endspiel treffen die Ziemetshauser auf den Kreisligisten FC Maihingen. Gespielt wird am Maifeiertag auf dem Sportplatz in Schwenningen; Anstoß ist um 16 Uhr.

Julian Riederle fehlt wegen einer schweren Verletzung

Die Zusamtaler traten in Offingen stark ersatzgeschwächt an. Sechs Stammspieler mussten ersetzt werden. Aber auch die Offinger konnten nicht mit ihrer ersten Garnitur ran. Beim 3:0-Auswärtssieg in Lauingen am vergangenen Sonntag verletzte sich Spielertrainer Julian Riederle schwer an der Schulter und wird in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen.

