Wird der TSV Ziemetshausen auch diesmal jubeln?

In manchen Augenblicken geht‘s im Sport zu wie im richtigen Leben. Das gilt beispielsweise für den Sachverhalt, dass Tage des Glücks ein seltenes Gut sind und deshalb auch richtig wertgeschätzt werden sollten. Eine solche sonnenüberstrahlte Glanzzeit erlebt hier und jetzt der TSV Ziemetshausen. Dem Sieg im Kreispokal und dem Titelgewinn in der Kreisliga folgte ein erfolgreicher Start in die Bezirksliga-Runde. Nun stehen innerhalb weniger Tage die Heimpremiere in der Punkterunde und das Belohnungsspiel im Verbandspokal an. Die Vorfreude auf die Begegnungen mit dem TSV Gersthofen an diesem Samstag, 3. August (16.30 Uhr), und dem FC Memmingen am kommenden Dienstag, 6. August (18.30 Uhr), ist riesig und zaubert allen Beteiligten schon seit geraumer Zeit ein Dauerlächeln ins Gesicht.

Jan Kubica Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis