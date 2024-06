Handball

vor 18 Min.

Finale Entscheidung: Niederraunau steigt nach juristischem Hin und Her ab

Mission Wiederaufstieg: Jetzt kommt es beim TSV Niederraunau auf Zusammenhalt an.

Plus Niederraunau muss den Abstieg aus der Handball-Landesliga akzeptieren. Das Verbandssportgericht bestätigt, dass die Nachspielzeit gegen den FC Bayern irregulär war.

Von Oliver Wolff

Es war der letzte Strohhalm, an den sich die Handballer des TSV Niederraunau klammerten. Und streckenweise sah es ganz gut aus, denn das Bezirkssportgericht Altbayern des Bayerischen Handball-Verbands (BHV) hatte beschlossen, dass das Landesliga-Platzierungsspiel zwischen dem TSV Niederraunau und dem FC Bayern München neu angesetzt werden muss. Die Oberbayern gingen allerdings in Berufung und bekamen nun Recht. Damit hat der TSV Planungssicherheit und muss kommende Saison eine Liga weiter unten antreten.

Verlängerung im Heimspiel gegen FC Bayern hätte es nie geben dürfen

Wie berichtet, wurde am Maifeiertag in der Sporthalle des Schulzentrums Krumbach eine Verlängerung gespielt, die laut Spielordnung niemals zustande hätte kommen dürfen. Aufgrund des Ergebnisses der Verlängerung (46:39) qualifizierten sich die Mittelschwaben für die Relegationsspiele gegen die SG Regensburg II. Die Freude war zwar seitens der Raunauer Jungs und ihren Fans nach dem Spielende gigantisch. Doch Stunden nach der großen Party kam die ernüchternde Nachricht: Der Verbands-Männerspielwart erklärte das Ergebnis nach 60 Minuten (39:33) als das einzig Gültige. Damit wurde der TSV Niederraunau auf einen Abstiegsplatz gesetzt und der FC Bayern, der das erste Platzierungsspiel 30:24 gewonnen hatte, in die Relegation verwiesen. Niederraunau hat die Entscheidung juristisch angefochten, und zwischenzeitlich – zum Leidwesen der Münchner – Recht bekommen. Und auch Letztere wollten die neue Entscheidung nicht auf sich sitzen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen