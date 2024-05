Handball

Der "Fall TSV Niederraunau" geht in die Verlängerung

Plus Sportgericht gibt dem Einspruch des Landesligisten gegen die Wertung des Abstiegsspiels in Krumbach dem Sinn nach statt. Der Rechtsweg könnte noch lang werden.

Von Jan Kubica

Dieses Urteil wird weitreichende Folgen haben, so viel ist sicher. Das Bezirkssportgericht Altbayern des Bayerischen Handball-Verbands (BHV) hat beschlossen, dass das Landesliga-Platzierungsspiel zwischen dem TSV Niederraunau und dem FC Bayern München neu angesetzt werden muss. Mit diesem Spruch muss der Rechtsweg allerdings nicht an seinem Endpunkt angekommen sein; aktuell deuten einige Signale auf eine Berufung hin. Denn so vorteilhaft das Urteil für die Schwaben ist, so hart trifft es die Oberbayern. Und für den Verband ist der Richterspruch, man muss das so hart sagen, eine Ohrfeige.

Eine Verlängerung, die nie hätte stattfinden dürfen

Am Maifeiertag war in der Sporthalle des Schulzentrums Krumbach eine Verlängerung ausgetragen worden, die laut Spielordnung nie hätte stattfinden dürfen. Dem Ergebnis nach Verlängerung entsprechend (46:39) qualifizierten sich die Mittelschwaben für die Relegationsspiele gegen die SG Regensburg II. Stunden nach der Party kam dann die große Ernüchterung: Verbands-Männerspielwart Ulrich Bayerlein meldete sich und erklärte das Spielergebnis nach 60 Minuten (39:33) für das allein gültige. Damit beförderte er der Spielordnung entsprechend den TSV Niederraunau auf einen Abstiegsplatz und den FC Bayern, der die erste Platzierungspartie 30:24 gewonnen hatte, in die Relegation.

