Wie es mit dem geschlossenen Thannhauser Freibad weitergehen kann

Das Freibad Thannhausen kann in dieser Saison nicht geöffnet werden, teilte Bürgermeister Alois Held mit. Mit dem Bürgermeister sprachen wir darüber, wie es im Bad weitergehen kann.

Von Peter Bauer

"Mir ist diese Entscheidung sehr schwer gefallen, aber es blieb am Ende keine andere Wahl", erklärt Thannhausens Bürgermeister Alois Held. Das Thannhauser Naturfreibad bleibt in diesem Jahr geschlossen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Held, dass sich die rechtliche Situation für den Betrieb eines Bades wie Thannhausen verschärft habe. Der Sicherheitsanspruch sei inzwischen enorm hoch, dies könne Thannhausen nicht leisten. Unklar ist aktuell, wie es mit dem Naturfreibad in den kommenden Jahren weitergeht.

Es ist kein Freibad im klassischen Sinn wie in Krumbach oder Günzburg, aber auch kein Weiher. Das Thannhauser Naturfreibad liegt sozusagen irgendwo dazwischen. Ein natürliches Gewässer, aber drumherum eine Infrastruktur mit Sprungturm, Rutsche, Toiletten, Kiosk. Damit stand und steht die Stadt aber auch vor der Frage, wie viel Personal für das Betreiben einer solchen Anlage nötig ist und wie die Aufsicht geregelt sein muss, um die Sicherheit von Badegästen in einer maximalen Weise zu gewährleisten.

