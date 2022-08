Thannhausen: Ein großer Blonder passt im Naturfreibad auf

Plus Die Stadt Thannhausen hat nach längerer Vakanz wieder eine Fachkraft für Bäderbetriebe. Wer ist der Neue am Rande des Badesees? Ein Porträt.

Ein Sonnyboy ist er eigenen Angaben zufolge eher nicht. Er hält sich lieber im Schatten auf. Die Redaktion trifft ihn an einem sehr sonnigen Tag im Naturfreibad Thannhausen. Dort ist derzeit sein Arbeitsplatz. Am 1. Juli hat Jahn Lübkemann als neue Fachkraft für Bäderbetriebe bei der Stadt Thannhausen angefangen.