In Ziemetshausen gibt es einen ganz besonderen Adventszauber

Wer den Eingang des Christkindlesmarkts in Ziemetshausen betritt, wird direkt in eine vorweihnachtliche Welt versetzt. Rundherum umgrenzen die winterlich und festlich verzierten Stände das Weihnachtsdorf. Auch das dortige alte Sägewerksgebäude und der nebenstehende Aussichtsturm, der schon von weitem ins Auge sticht, wurden mit Weihnachtsbeleuchtung geschmückt. In vielen Buden gibt es verschiedenste Angebote an weihnachtlichen Dekorationen. Ebenso findet man natürlich auf dem Christkindlesmarkt überall eine vielfältige Auswahl an heißen Getränken und traditionellen Köstlichkeiten für Jung und Alt. Bei winterlichen Temperaturen - wenn auch ohne Schnee - konnten die Besucher am Wochenende auf dem Museumsgelände bei Punsch und Plätzchen, Glühwein und Grillwurst, Waffeln und Winterlikören, Hot Aperol, Crêpes und vielem mehr bereits jetzt in die Weihnachtsstimmung eintauchen.

In Ziemetshausen fand am Wochenende der Christkindlesmarkt statt. Foto: Dominik Thoma

Nach einer ersten musikalischen Darbietung mehrerer Mitglieder der Musikvereinigung Ziemetshausen eröffnete Bürgermeister Ralf Wetzel am Freitag den Christkindlesmarkt. Er dankte dabei den Vereinen, den freiwilligen Helfern und dem Organisationsteam, die die Umsetzung des Marktes erst möglich machten. Anschließend gab es eine Gesangseinlage von Kindern aus dem Kinderhaus Märcheninsel.

Eine Feuershow untermalt den ersten Abend

Auf die Eröffnung durch Wetzel, die Musikvereinigung und das Kinderhaus Märcheninsel folgte eine Feuershow der Gruppe Magicum Ignis. Grob eingebettet in die Handlung der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens führte die Gruppe zu jedem Geist der Weihnacht, der in der Gesichte erscheint, verschiedene Kunststücke mit Feuer auf. Insgesamt rund 50 Aussteller gestalteten den Weihnachtsmarkt in Ziemetshausen. Für Kinder gab es außerdem Aktionen wie Plätzchenbacken und Geschichtenlesen im Stegmannhaus.