Augsburgs großer Stadtplaner Elias Holl: Was er uns heute zu sagen hätte?

Plus Vor 450 Jahren wurde Elias Holl geboren. Über einen, der Augsburgs Bild geprägt hat, der als Künstler modern dachte und dabei ein genauer Handwerker blieb.

Absperrbänder, Gitter und Netze zur Sicherung und zum Schutz der Passanten vor herabfallenden Putz- und Mauerteilen – der Augsburger Perlachturm ist marode, seit über 5 Jahren für Besucher gesperrt. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr, in dem die Stadt Augsburg den 450. Geburtstag ihres großen Baumeisters Elias Holl begeht, befindet sich der Turm im Krankenstand. Dabei hat er so viel zu erzählen, markiert er doch den Höhepunkt im Schaffen des Stadtwerkmeisters, wie der oberste städtische Bauverantwortliche damals hieß.