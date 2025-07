Eine Gala, aber auch ein bisschen improvisiert

Wer Karten fürs Ballett am Staatstheater Augsburg bekommen möchte, muss schnell sein, Glück haben oder am besten gleich ein Abo abschließen. Die Tanz-Sparte boomt, und das seit Jahren. Wenn dann die beiden Termine der Ballett-Gala auf dem Programm stehen, ist die Nachfrage nach Karten besonders groß. Spontan und kurz vor der Aufführung kommt man nur noch rein, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, wie Gäste hinter vorgehaltener Hand erzählen. Was man zu sehen bekommt, ist eben nicht alltäglich, sondern ein Best-of-Programm, viele Tänzerinnen und Tänzer, für die man sonst viele Kilometer zurücklegen müsste.

