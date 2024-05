Staatstheater Augsburg

Staatstheater Augsburg: Gibt es nächste Spielzeit weniger Ballett?

Plus Das Ballett Augsburg erfreut sich überaus großer Beliebtheit, regelmäßig sind die Vorstellungen bereits vor der Premiere ausverkauft. Und dennoch – in der Spielzeit 2024/25 gibt es eine Produktion weniger.

Und wieder einmal sehen Augsburger Ballettfans Orange: Wer auf der Website des Staatstheaters den Spielplan anklickt, sieht bei sechs von sieben Aufführungen des neuen Kammerballetts "Newcomer" das orangefarbene "Ausverkauft"-Schildchen. "Das Augsburger Publikum ist tanzverrückt", stellte Intendant André Bücker denn auch jüngst bei der Spielplanvorstellung der Saison 2024/25 fest. Sieht man sich das Programm in der Sparte Ballett an, hat man allerdings eher den Eindruck, dass der Tanz im Staatstheater Augsburg in der kommenden Spielzeit zurückgefahren wird. Nur drei neue Produktionen sind geplant gegenüber vier in der laufenden Spielzeit oder gar fünf in der vorausgehenden.

Während es 2023/24 noch zwei große Aufführungen im Martinipark ("Charlie" und "Dimensions of Dance Part 5") gab sowie zwei Kammerballette in der Brechtbühne ("Supermodified" und "New Comer") stehen 2024/25 "Frida" im Martinipark sowie "Made for Two Reloaded" und "New Comer" in der Brechtbühne auf dem Programm. Eine Neuauflage von "Dimensions of Dance", zu der in der Regel namhafte internationale Choreografen eingeladen wurden, gibt es in der nächsten Spielzeit nicht. Mehrere Gast-Choreografen, sollen für die Kurz-Duette in "Made for Two Reloaded" neben choreografierenden Kompaniemitgliedern und Ballettdirektor Ricardo Fernando verpflichtet werden.

