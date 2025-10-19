Viel mehr als nur eine uralte, banale Romanze: Der Ballett-Klassiker „Giselle“ begeistert am Theater Ulm

Der Spitzentanz ist zurück auf der Bühne des Theaters Ulm. Ballettchefin Annett Göhre inszeniert Adolphe Adams 1841 uraufgeführtes klassisches Ballett „Giselle“ im Großen Haus – hervorragend getanzt und optisch so schön in der Ausstattung von Annett Hunger, dass das Publikum am Ende minutenlang stehend applaudiert. Zum Erfolg tragen wesentlich vier beeindruckende Tänzerinnen und Tänzer bei.

Maya Mayzel begeistert als Giselle am Theater Ulm

Die romantische Geschichte ist uralt und eigentlich banal. Ein Mädchen vom Dorf, auf dessen Liebe sich bereits ein gleichaltriger junger Mann aus dem Dorf Hoffnungen macht, verliebt sich in einen Adligen, der sich als Bauer ausgibt, und der längst vergeben ist. Banal deshalb, weil so etwas nur tragisch enden kann. Die Art und Weise aber, wie Annett Göhre und ihre Compagnie – mit Unterstützung von Elevinnen und Eleven der Tanzschule Ocker – die Tragödie um die unglückliche Winzertochter Giselle umsetzen, ist großartig – ein Genuss für Auge und Ohr, weil die eingängige Musik zudem live vom Philharmonischen Orchester unter der Leitung von Panagiotis Papadopoulos kommt, und auch deshalb, weil die Inszenierung den Figuren der Geschichte Charakter gibt.

Der Applaus des Abends gilt vor allem jenen vier Tänzerinnen und Tänzern, die die Bühne dominieren: Maya Mayzel in der Rolle der Titelfigur tanzt mit Leidenschaft und viel ausgedrückter Emotion bis in den Selbstmord hinein: In Annett Göhres Inszenierung stranguliert sie sich. Seungah Parks Spitzentanz und ihre Darstellung der Dominanz der Unterwelt-Herrscherin Myrtha begeistern die gesamte zweite Hälfte über. Gabriel Mathéo Bellucci in der Rolle des verliebten Dorfjungen Hilarion überzeugt in seiner emotionalen Darstellung wie mit seiner Sprungkraft, und der elegante Tsung-Jui Yang rührt das Publikum in Annett Göhres Deutung: Im Zusammentreffen mit den untoten Mädchen, den Wilis, überlebt er und erhält von Giselle Vergebung – doch er erinnert fast an einen Orpheus, der die Geliebte eigentlich aus dem Totenreich zurückholen möchte, und er kann nach dieser Begegnung seine tatsächliche Verlobte Bathilde (Nora Paneva) nicht lieben und wendet sich von ihr ab. Wilis sind bei Heinrich Heine Bräute, die vor ihrer Hochzeit betrogen wurden und starben – wobei in Annett Göhres Deutung auch Männer unter diesen Fabelwesen sind, denen dasselbe Schicksal widerfuhr.

Eine starke Kampfszene im Großen Haus des Theaters Ulm

Im ersten Teil des Balletts gestaltet Annett Hunger die Bühne als eine Naturlandschaft mit verschiedenen frühlingsfarbenen verschiebbaren Elementen, die sich ineinanderfügen können und so Raum für die Compagnie geben. Die Kostüme – Alltagskleidung aus dem beginnenden 20. Jahrhundert – passen farblich perfekt dazu. Nach der Pause, nach dem Tod Giselles, gestalten die identischen Elemente in Grautönen die Szenerie, zwischen denen die Wilis tanzen – flüchtige Schattengestalten, deren Körper von düster-transparenten wehenden Stoffen umhüllt sind, eine geisterhafte Welt toter Untoter, die nächtens an Wegkreuzungen tanzen und Männer in den Tod treiben.

Zu den schönsten Szenen des Abends gehören die eifersuchtsgeladene Kampfszene zwischen den beiden Rivalen Hilarion und Albrecht, der – tatsächlich in Giselle verliebt – nicht zu seiner Verlobten zurückkehren mag, und die Kampfszenen des Totenreiches, in denen die Schattengeister der Verstorbenen unter der Herrschaft Myrthas zu verhindern suchen, dass Albrecht Giselle näherkommt und sie berührt – und es doch nicht verhindern können.

Info: Die nächsten Aufführungen sind am 23., 26. und 29. Oktober.