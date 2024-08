Coldplay in München: Die wichtigsten Infos

Taylor Swift, Adele – und Mitte August schon der nächste große Act, der diesen Sommer nach München kommt: Coldplay. Schon seit 2022 touren die Briten mit ihrer „Music of the Spheres“-Tournee durch die Welt. In der bayerischen Landeshauptstadt machen sie für drei Konzerte halt. Sie gehören zu denjenigen, die ein Ticket ergattert haben? Hier finden Sie alle Infos zu den Konzerten: Einlass, Uhrzeit, Vorband, Setlist und Anfahrt.

Coldplay 2024 in München: Tickets und Fansale

Die Coldplay-Konzerte im Münchner Olympiastadion sind schon seit Längerem ausverkauft. Mit etwas Glück besteht noch die Möglichkeit, an Tickets über den Fansale von Eventim zu gelangen. Dabei handelt es sich um eine offizielle Ticketbörse, bei der Fans ihre Tickets weiterverkaufen. Bei weiteren Ticketangeboten, die im Netz kursieren, handelt es sich nicht um offizielle Ticketbörsen. Wer also bisher leer ausgegangen ist, es am besten beraten, immer mal wieder beim Fansale zu schauen.

Eine weitere Möglichkeit für alle, die kein Ticket ergattert haben, aber nicht ganz auf das Coldplay-Konzert verzichten möchten: Man kann der Show auch vom Olympiaberg im Olympiapark aus lauschen. Dabei handelt es sich jedoch um keinen Geheimtipp mehr – auch dort wird es mittlerweile schnell voll.

Termine, Einlass und Uhrzeit für Coldplay im Münchner Olympiastadion

Coldplay ist dieses Jahr zum vierten Mal in der Bandgeschichte Gast im Münchner Olympiapark. Zweimal davon spielten sie schon im Olympiastadion. Hier ein Überblick über die Tourdaten in München:

Donnerstag, 15. August

Samstag, 17. August

Sonntag, 18. August

Der Beginn der Konzerte ist jeweils um 18.30 Uhr. Coldplay tritt gegen 20.30 Uhr auf die Bühne. Der Einlass in das Olympiastadion startet um 16.30 Uhr.

Vom Veranstalter gibt es diese Hinweise zum Einlass: Im Olympiastadion sind nur Einwegflaschen mit maximal 0,5 Liter Volumen erlaubt. Glas-, Metall- und Hartplastikflaschen sind verboten. Auch größere Taschen dürfen nicht mit in die Location: Erlaubt ist eine maximale Größe von 35 Zentimeter. Die Tasche darf innen nicht mehr als zwei Fächer haben.

Die aktuelle Wettervorhersage für die Konzerte gibt es hier.

Vorband von Coldplay 2024 in München

Coldplay steht im Olympiastadion allerdings nicht alleine auf der Bühne. Es sind gleich zwei Vorbands angekündigt: Als „Opener“ tritt Wilhelmine auf. Sie ist deutsche Popmusikerin. Als Haupt-„Support Act“ spielt Maggie Rogers, eine US-amerikanische Singer-Songwriterin.

Setlist von Coldplay 2024 in München

Welche Songs genau Coldplay diesen August im Olympiastadion spielt, ist bislang nicht bekannt. Bei den Konzerten in Düsseldorf Ende Juli (neben München die einzigen Shows in Deutschland) sah die Setlist wie folgt aus – es ist zu erwarten, dass die Setlist in München ähnlich oder identisch sein wird:

Act I: Planets

1. Music of the Spheres

2. Higher Power

3. Adventure of a Lifetime

4. Paradise

5. The Scientist

Act II: Moons

6. Viva la Vida

7. Hymn for the Weekend

8. Everglow

9. Charlie Brown

10. Yellow

Act III: Stars

11. Human Heart

12. People of the Pride

13. Clocks

14. Infinity Sign

15. Something Just Like This

16. My Universe

17. A Sky Full of Stars

Act IV: Home

18. Fix You

Anfahrt und Parken beim Olympiastadion in München

Rund 4000 Parkplätze gibt es am Olympiastadion – diese sind bei Großveranstaltungen für gewöhnlich schnell belegt. Es empfiehlt sich daher, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wer dennoch auf das Auto setzt, kann eine der Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen und die Anfahrt mit den Öffis fortsetzen. Einen ausführlichen Überblick über Parkmöglichkeiten in der Nähe des Olympiaparks finden Sie hier.

Es gibt Verbindungen mit U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus zum Olympiapark in München. Von den Haltestellen sind es wenige Minuten zu Fuß ins Stadion. Bei Großveranstaltungen verstärkt die MVG auch für gewöhnlich den Takt.

Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: Olympiazentrum)

S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: Olympiazentrum)

Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: Olympiapark West)

Tram: Linie 27 (Haltestelle: Petuelring)

Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: Petuelring)