Theater Eukitea: Cecilia De la Jara bringt die Dinge zum Sprechen

Ein bewunderndes „Wow!“ des Publikums ist im ganzen Saal zu hören, als ein riesengroßer Wiedehopfkopf durch den Vorhang spitzt. Doch sonst bleibt es 50 Minuten lang still im Theatersaal des Eukitea in Diedorf. Denn gebannt lassen sich Kinder wie auch Erwachsene auf eine Heldenreise durch ein phantasievoll belebtes Badezimmer mitnehmen. „Harun und die Pfütze-ze“ heißt das Familienstück, das Cecilia De la Jara aus einem Buch von Salman Rushdie entwickelt hat. Eine Geschichte vom Fluss der Fantasie, der dringend wieder in Gang gebracht werden soll. Aber hier vor allem ein Ein-Personen-Stück, bei dem De la Jara ihre vielfältigen Qualitäten beweisen kann.

