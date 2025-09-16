Der Alltag hat uns wieder - und ist eine "Sau", sagt Schauspieler Tobias Moretti

Sauglücklich! Das Auto muss zum TÜV...

Was bleibt anderes übrig, als den Tatsachen ins Auge zu schauen. Die schönen Zeiten sind futschi. Karambo-Karacho-Karutschi! So, jetzt bitte mal alle googeln, das Lied gibt es wirklich, zählt aber zugegebenermaßen eher zum verrückten Nischenwissen. Schöner wäre es natürlich nun weiter abzuschweifen, in mexikanisch-schräge Gefilde etwa, wo dieses Lied spielt. Aber nein, geht ja nicht, schließlich „hat uns der Alltag wieder“. Deshalb die Frage: Wie haben Sie sich gefühlt? Saugut, als der Wecker endlich wieder um 6 Uhr klingelte? Sauwohl, als Sie morgens für das ohnmächtige Kind Pausenbrote geschmiert haben? Sauglücklich, dass das Auto zum TÜV muss, der Arzt erst im Dezember einen freien Termin hat, die Steuererklärung jedoch vor vier Wochen hätte abgegeben werden müssen?

Der Urlaub in Rimini ist schon fast vergessen

Der Urlaub, der Strand von Rimini oder Acapulco, nur noch eine vage Erinnerung, dafür der kaputte Laptop, die Terminplanung, die Konferenzen sehr präsent. Karamba, der Alltag will mit Karacho gemeistert werden.

Tobias Moretti hat einen Tipp gegen Alltagstrott

Beruhigend, dass alle damit ihre Probleme haben. Schauspieler Tobias Moretti (Kommissar Rex) machte kürzlich seinem Ärger Luft: „Der Alltag ist einfach eine Sau“. Man müsse aufpassen, dass „der nicht alles auffrisst“, polterte der Österreicher in einem Interview mit der Zeit. Moretti betreibt nebenbei mit seiner Frau, der Oboistin Julia Moretti, eine Landwirtschaft. „Wenn ich spät vom Burgtheater oder einer Probe komme, muss ich trotzdem am nächsten Morgen wieder ran“. Mit zunehmendem Alter werde das nicht einfacher, sagt der 66-Jährige. Er rät Paaren, sich vor dem Alltagstrott zu schützen. Karutschi, Herr Moretti, saumäßig guter Tipp!