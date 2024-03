Glimmstängel, Erhitzer, E-Zigaretten: Wie Raucher ihre Sucht loswerden

Von Felicitas Lachmayr - 07:34 Uhr

Jeder Fünfte in Deutschland raucht. Immer mehr Jugendliche greifen zur E-Zigarette. Harmlose Alternative oder genauso schädlich? Was Experten sagen und warum es so schwer ist, mit dem Rauchen aufzuhören.

Es riecht nach kaltem Rauch. Auf dem Tisch liegen Dutzende Zigarettenschachteln, Tabakbeutel und E-Zigaretten. Acht Leute sitzen im Hinterzimmer eines Hotels am Rande von Nürnberg. Alle haben vorher geraucht, alle haben ein Ziel: Endlich aufhören. Ein Seminar soll ihnen helfen. "Nichtraucher in fünf Stunden", lautet das Versprechen des Anbieters. „Bestimmt Hokuspokus, aber versuchen kann man es mal“, sagt Susanne. 51 Jahre, Brille, halblange Haare. Die erste Zigarette hat sie mit 19 Jahren geraucht. Mehrmals hat sie versucht aufzuhören, vergeblich. Ob es diesmal klappt? Ingo Buckert ist zuversichtlich, der Sportwissenschaftler hat schon vielen Menschen das Rauchen abgewöhnt. 20 Jahre hing er am Glimmstängel, inzwischen leitet er Nichtraucher-Seminare und Präventionskurse an Schulen, um Menschen beim Aufhören zu helfen oder dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst anfangen.

Deutschland ist Raucherland. Trotz aller Risiken wird gequalmt und das nicht zu knapp. Jeder Fünfte über 15 Jahren raucht, mit rund 12 Millionen Abhängigen liegt Deutschland auf Platz vier im EU-weiten Vergleich. Nur in Bulgarien, Griechenland und Ungarn wird mehr gequarzt. Zwar ist der Zigarettenkonsum seit Jahren rückläufig, doch bei jungen Menschen ist Rauchen wieder beliebter, wie die Deutsche Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA) zeigt. Qualmten 2020 etwa 33 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, waren es 2022 schon 41 Prozent. Erschreckend ist die Entwicklung auch bei den 14- bis 17-Jährigen: Obwohl sie Tabakprodukte nicht kaufen dürfen, rauchten 2022 rund 16 Prozent der Jugendlichen - fast doppelt so viele wie 2020. Fachleute gehen davon, dass neben Corona und dem damit verbundenen Stress auch E-Zigaretten, Vapes und Tabakerhitzer dazu beigetragen haben.

