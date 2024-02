Gesundheit

Todesursache Krebs: Wie viele Menschen in der Region an der Krankheit sterben

Medizinisches Personal untersucht mit einer Mammografie die Brust einer Frau auf Brustkrebs. Im Jahr 2022 starben etwa 19.000 Menschen an Brustkrebs.

Plus Die Zahl der Krebsfälle weltweit wird nach Prognosen rasant steigen. In Deutschland ist Krebs die zweithäufigste Todesursache. Über die Todesfälle in der Region.

Von Tabea Kingdom

Es ist die Diagnose, die niemand hören möchte: Krebs. Jedes Jahr erkranken etwa 500.000 Menschen in Deutschland daran. Ein meist langer Weg der Behandlung folgt. Viele Krebsarten kann man mittlerweile zwar behandeln, laut Statistischem Bundesamt ist Krebs dennoch die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Im Jahr 2022 starben 231.533 Menschen an der Krankheit. Damit machte Krebs 22 Prozent aller Todesursachen aus.

Auch in der Region lag der Anteil zwischen 18 Prozent (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) bis 23 Prozent ( Memmingen). Insgesamt erlagen dort im Jahr 2022 rund 5750 Menschen der Krankheit. Zu den tödlichsten Krebsarten zählten im Jahr 2022 deutschlandweit Lungen- und Bronchialkrebs (45.209 Tote), Bauchspeicheldrüsenkrebs (19.204 Tote) und Brustkrebs (19.104 Tote).

