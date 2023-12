Rezepte zu Weihnachten

Sagenumwobenes Weihnachtsgebäck: So gelingt der perfekte Panettone

Plus Die Zubereitung des italienischen Gebäcks ist eine Kunst für sich. Der erste Panettone wurde in Mailand gebacken – wohl eher aus der Not heraus. Der Münchner Sternekoch Mario Gamba kennt das Geheimnis hinter dem Kuchen.

Von Felicitas Lachmayr

Panettone. Schon das Wort lässt manch italienischen Bäckermeister ehrfürchtig zusammenzucken. Wie ein Nationalheiligtum wird das gewölbte Gebäck jedes Jahr zu Weihnachten in den Auslagen der Patisserien und Konditoreien präsentiert. In Goldpapier gewickelt, im Pappkarton serviert, mit Schleifchen verziert türmt sich der Panettone in Supermarktregalen von Südtirol bis Sizilien. Um kaum ein Gebäck wird so viel Aufhebens gemacht wie um den runden Hefekuchen. In italienischen Backstuben wird geknetet, gewetteifert und am Rezept gefeilt. Aber wie gelingt er eigentlich, der perfekte Panettone?

Nachfrage bei Mario Gamba. Der gebürtige Italiener ist ein Urgestein der Münchner Sternegastronomie. Zwölf Jahre arbeitete er im Tantris, bevor er 1994 sein eigenes Restaurant eröffnete: das Acquarello im Nobelviertel Bogenhausen. Das Sternerestaurant gilt vielen als der beste Italiener der Welt. Beste Adresse also, um das Geheimnis des Panettone zu lüften.

