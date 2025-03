Von der Tribüne auf die Straße: Warum Fußballschals ein politisches Statement sind

100 Prozent aus Polyester oder Acryl, eineinhalb meterlang und knapp 20 cm breit – das reicht gerade so, um ihn locker offen zu tragen oder einmal kurz um den Hals zu schlingen. Es gibt ihn in allen erdenklichen Farbkombinationen, gelb-schwarz, grün-weiß, schwarz-rot, gelb-rot, knallbunt. Darauf prangt der Name einer Stadt, eines Vereins oder ein abgedroschener, aber emotional aufgeladener Slogan. Im Winter hält er nicht warm, im Sommer schwitzt man, aber in der Übergangszeit ist er perfekt - und wenn es wieder heißt: Ab ins Stadion! Der Fußballfanschal.

Stadion, Musik und Szeneviertel: Die natürlichen Habitate des Fanschals

Er ist kein reiner Fanartikel mehr, ist längst im Alltag der GenZ und in der Modewelt angekommen und sorgt für gute Stimmung in schweren Zeiten, nach dem Motto: Hallo, hier bin ich und dazu steh ich. Auch abseits der Banden kleiner Bolzplätze und den Tribünen großen Arenen erfüllt der Fanschal in abgewandelter Form den gleichen Sinn wie auf Konzerten, Festivals, Demos und in den Szenevierteln Deutschlands. Im Münchner Glockenbach Viertel, in Berlin-Neukölln, auf der Schanze in Hamburg und in der Dresdner Neustadt ist der Fanschal als Symbol gefragt: Flagge zeigen, Gemeinschaft leben und für gute Stimmung sorgen.

Rund 400 Fans von Werder Bremen wurden auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen gestoppt. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Für Fußballfans markiert er klare Linien. Je nachdem, wo man sich aufhält, verlangt es dem ein oder anderen Mut ab, den Lieblingsschal zu tragen. Dortmundfans auf dem Marienplatz und VfB-Fans an der Dreisam laufen Gefahr, beleidigt zu werden. Der Fanschal ist ein Erkennungsmerkmal: Moin, ich bin Werder-Fan. Nach jahrelangem Kampf gegen den Abstieg konnte ich seit dem direkten Wiederaufstieg weder vor Freude jubeln noch vor Schmerz weinen. Inzwischen ist der Schal aber auch Accessoire unter modebewussten Hipstern: Hi, ich bin jung, links und höre deutschen Indie. In meiner Freizeit sitze ich gerne in Cafés, trinke Matcha und in Zeiten von Klimawandel, Rechtsruck und Inflation versuche ich Hoffnung zu verbreiten.

Immer mehr nicht-fußballaffine Trägerinnen und Träger hängen sich einen Schal um. Als Zeichen dafür, dass sie sich engagieren, für Feminismus interessieren oder welche Musik sie hören. Das Deichbrand Festival in Cuxhaven hat seinen eigenen Festival-Schal herausgebracht, die Partei „Die Linke“ hat jüngst mit einem knallroten „Ultrasozial“-Schal im Wahlkampf den Style erfolgreich adaptiert. Die Ostinfluencerin „tumvlt“ hat schon seit 2018 einen Schal, auf dem ihr Künstlerinnenname prangt. So will sie auf ironisch Weise zeigen, das sich hinter der „ostdeutschen Identität“ mehr verbirgt als die AfD glaubt. Der Fan-Schal ist zum IT-Piece der jungen, linken Szene geworden.

Ein Fan von Fortuna Düsseldorf hält einen Schal mit der Aufschrift „Affengeil" in den Händen. Foto: Marcel Kusch, dpa

Wenn zwei Fanschalträger zusammentreffen, prallen nicht mehr nur Lieblingsvereine oder unterschiedliche Modegeschmäcker aufeinander. Da kann es auch zu politischen Auseinandersetzungen kommen, wenn etwa ein Fan der linksalternativen Band 01099 auf der Straße in Dresden einem Dynamo-Dresden K-Block-Ultra begegnet. Beide tragen ein ähnliches Stück Stoff um den Hals, doch je nach tabellarischer oder politischer Lage ist hier Streit vorprogrammiert.

Mit Schal gemeinsam Haltung zeigen

Apropos Politik: Der Fanschal repräsentiert Gemeinschaft. Das Gefühl, für einen Verein und dessen Werte zusammenzustehen. Wenn alle im Stadion die Schals in den Vereinsfarben in die Höhe strecken und unabhängig von ihrer Identität oder Herkunft ein Loblied auf sich und ihren Verein singen, dann holen sie gemeinsam den Heimsieg.

Ein Fan-Schal des SC Freiburg hält einen Schal in Regenbogenfarben in die Luft gehalten. Foto: Tom Weller, dpa

Auch außerhalb des Stadions symbolisieren die Schals Verbundenheit. Statt „Eisern Union”, „Einmal Adler immer Adler” oder einer Liste der historisch eingefahrenen Titel sind humorvolle Sprüche eingewebt: „Männer lol“ im rosablauen Stil der österreichischen Schokowaffelmarke oder auf hellblau-weißem Grund mit Italienflaggen „Bella Napoli” wie es Roy Bianco und die Abbrunzati Boys singen. Selbst das Giesinger Bier versucht mit dunkelgrünem Schal und gelbem Print einen Platz auf dem Münchner Oktoberfest zu erschlingeln. Frei nach dem Motto: Ein gutes Bier löst genauso viel Leidenschaft aus wie Fußball. Und da Sport und Gesellschaft noch immer männerdominiert sind, trägt die ein oder andere Frau einen Schal als Akt der Rebellion: Dann schreibt das Indie-Modelabel Gustaverderliebe „Frech und Flink”, „Crème de la Crème” oder „Schabernack CEO” auf die Schals.

Damit haben sich die Fanschals eingereiht zwischen den Wintermodetrend aus bunten Schals und dem Bedürfnis junger Menschen, in einer polarisierten Gesellschaft Haltung zu zeigen. Sie wollen sportliche, musikalische und politische Botschaften auch modisch auszudrücken. So verschwimmen allmählich die Gelegenheiten, einen Fan-Schal zu tragen und man kann auch beim CSD einen Pride-Schal des Lieblingsfußballvereins erblicken.