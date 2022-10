Museum

12:00 Uhr

Was Ulm mit Albert Einstein im Sinn hat

Plus Die Stadt Ulm hatte lange ein gespaltenes Verhältnis zu Albert Einstein, der dort geboren wurde. Jetzt soll sich das durch zwei neue Projekte ändern.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Im kommenden Jahr wird in Ulm ein Einstein-Museum eröffnet, in einem spätmittelalterlichen Gebäude am historischen Weinhof, in dem Albert Einsteins Großeltern Abraham und Helene lebten und eine Bettfedernhandlung betrieben. Wahrscheinlich wird in einiger Zeit in Ulm noch ein zweites Einstein-Haus entstehen, das Albert Einstein Discovery Center, für das sich ein Verein international stark macht und das ein anderes Konzept verfolgt. Einstein lebte nur 15 Monate in seiner Geburtsstadt, und das Verhältnis zwischen dem Nobelpreisträger und der Stadt Ulm war spätestens nach 1933 schwierig. Nun soll der Physiker in seiner Geburtsstadt den Raum bekommen, der ihm Jahrzehnte versagt blieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen