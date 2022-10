Neuer Großspender für das Albert Einstein Discovery Center

Es geht auf die Zielgerade: Mit Joachim Koenen gesellt sich bereits der neunte Sponsor zu den "Ersten 11" des Albert Einstein Discovery Centers in Ulm.

Als zweiter Privatspender unterstützt er das Projekt mit 50.000 Euro. Der Wissenschaftler und Unternehmer möchte so in seiner Wahlheimat Ulm einen Beitrag leisten, um den berühmtesten Sohn der Stadt angemessen zu würdigen.

Ein Physiker aus Ulm spendet für das Albert Einstein Discovery Center

"Albert Einsteins Einfluss auf die moderne Physik ist immens – und auch mein eigener Werdegang sähe ohne seine Erkenntnisse mit Sicherheit anders aus", erläutert Koenen. Den Verein hinter dem Albert Einstein Discovery Center Ulm unterstützte Joachim Koenen aus diesem Grund bereits seit Längerem. Ausschlaggebend für die jetzige Großspende sei schließlich die Entscheidung des Ulmer Gemeinderats gewesen, dem Verein die Paketposthalle am Hauptbahnhof zu überlassen: "An diesem Standort sind die Voraussetzungen für das Discovery Center ideal. Ganz in der Nähe von Einsteins Geburtsort kann jetzt eine neue Sehenswürdigkeit für Ulm entstehen, in der die Besucher sein Leben und seine Theorien kennenlernen können", so Koenen.

Für den Verein hinter dem Discovery Center setzt sich die Serie an guten Nachrichten aus dem Sommer somit ungemindert fort. "In den letzten Wochen und Monaten ist sehr viel in unserem Projekt passiert – die Entscheidung für den Standort, mehrere neue Sponsoren und ein weiterer Nobelpreisträger als Schirmherr. Joachim Koenens Spende schließt sich daran direkt an und bringt uns unserem Ziel noch mal ein Stück näher", beschreibt Nancy Hecker-Denschlag, Vorsitzende des Vereins.

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, eine öffentliche Einrichtung zu schaffen, die Einsteins Bedeutung für Wissenschaft und Technik, aber auch für Pazifismus, Humanismus und Völkerverständigung im Alltag für Bürgerinnen und Bürger in Form einer Erlebniswelt erfahrbar macht. Das Vorhaben sieht eine Einrichtung vor, die eine umfassende, moderne, interaktive und multimediale Gesamtschau präsentiert. Leben und Werk Albert Einsteins in Verbindung mit der Geschichte Ulms, Einsteins Theorien in aktueller Technik, die Umsetzung technischer Phänomene in Experimentierstationen im Science Center sowie das Menschsein Einsteins in all seinen Facetten sollen in Ausstellungen, Workshops, Vorträgen und Erlebniswelten erfahrbar werden. (AZ)