Wie Paris Hilton zur Ikone der Selbstinszenierung wurde

Paris Hilton ist für vieles bekannt. Für ihr platinblondes Haar, das familiäre Hotelimperium, für wilde Partys, Schmollmund-Fotos und seichte Reality-Shows. Allein ihr Name generiert Schlagzeilen, ist ja auch aufregend, wenn Paris mal wieder nach Paris fährt, übers Oktoberfest stakst oder ihr Chihuahua entführt wird.

Aber auch eine Hilton lebt nicht nur vom Nichtstun, das It-Girl macht auch Musik. Ihre erste Platte ist zwar schon eine Weile her, aber mit „Infinite Icon“ erscheint jetzt ihr zweites Album. Wie das klingt? Die ersten Singles hören sich, naja, nicht unbedingt nach 17 Jahren kreativer Arbeit an, sondern nach schnell produziertem Plastik-Pop, aber bei Hilton zählt der Name mehr als der Sound.

Als zukünftige Erbin des Hilton-Vermögens schwimmt Paris Hilton im Geld

Als Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton und zukünftige Erbin des Hilton-Vermögens schwimmt sie im Geld. Die 43-Jährige muss nicht mehr tun, als sie selbst zu sein, um noch mehr anzuhäufen. Schon als Teenager sucht sie die Öffentlichkeit, macht mit lasziven Blicken und kurzen Röcken von sich reden und rebelliert gegen die konservativen Eltern. Die schicken sie aufs Internat, in einer Doku spricht Hilton später über den Missbrauch, den sie dort erlitten hatte.

Kuscheln und Küssen stehen bei Paris Hilton und ihrem Mann ganz oben. Foto: Evan Agostini/Invision, dpa

Sie selbst spielt als junge Frau mit der Rolle des naiven Blondchens, in den 2000er-Jahren wird sie zur Ikone der Selbstinszenierung – damals noch ganz ohne Social Media. Die Blondine beginnt, was Kim Kardashian formvollendet: Aus dem eigenen Körper Kapital schlagen. Goldene Regel: Je nackter, desto besser, aber vielleicht ist es auch Zufall, dass beide unverhofft in Sexvideos zu sehen waren. Bekannt wird Hilton schon vorher mit der Reality-Show „The Simple Life“ an der Seite von Busenfreundin Nicole Richie. Sie macht Werbung für Burger, arbeitet als Model, sucht in einer Fernsehshow nach der neuen besten Freundin und verdient Millionen.

Ihr Markenzeichen als DJane: Fingerlose Chanel-Handschuhe

Seit einigen Jahren tingelt sie auch als DJane von Las Vegas bis Ibiza – gerne mal mit 19 Koffern für vier Wochen. „Ich bin Geschäftsfrau und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was ich tue. Ich liebe Musik und Partys, also ist es ein Spaß-Job für mich“, sagte sie mal über ihre Arbeit am DJ-Pult. Ihr Markenzeichen sind dann auch weniger ihre musikalischen Sets als ihre fingerlosen Chanel-Handschuhe, 500 Paar soll sie besitzen. Hilton ist mit dem Unternehmer Carter Milliken Reum verheiratet und hat zwei Kinder - ausgetragen von einer Leihmutter. Ihr Körper ist und bleibt ihr Kapital.