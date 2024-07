Paris Hilton reist mit ihrer Tochter London nach London

Den Vornamen sucht man sich nicht aus. Wohl also denen, deren Eltern Unverfängliches wählen. Für Stars aber gelten andere Regeln, sie benennen ihre Kleinen gerne mal nach Ortsnamen, um sich vom Rest der Welt abzugrenzen. Auch US-Realitystar Paris Hilton hat es so gemacht und ihre Tochter London genannt. Nun hat sie mit ihr zum ersten Mal die britische Hauptstadt besucht. London in London, oh my goodness! Die Kleine ist zwar erst acht Monate alt und hat vom Namensbohei nichts mitbekommen, aber für Paris ist ein Traum wahr geworden, wie sie auf Instagram schreibt. Alte Familientradition, sie weiß aus eigener Erfahrung, wie aufregend es ist, als Paris nach Paris zu fahren.

Man muss ihr jetzt nicht Fantasielosigkeit unterstellen, auch andere Stars weisen gern auf den Entstehungsort ihres Nachwuchses hin. Rapper Kanye West wollte witzig sein und nannte seine Tochter North. North West, zum Brüllen. Die anderen drei Kinder blieben von Himmelsrichtungen verschont, aber vielleicht hieße Chicago auch lieber South oder West West. Victoria und David Beckham waren da geografisch schon konkreter und benannten ihren Sohn nach dem New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Und in Deutschland? Müssen Eltern auf das Wohlwollen des Standesbeamten hoffen, denn der kann ausgefallene Vornamen verweigern. Kreationen wie Pfefferminza, Kirsche, Blitz oder Borussia wurden schon abgelehnt, auch aus Waldmeister, Krümel und Verleihnix wurde nichts. Begründung: zu viel Potenzial für Hänseleien. Mit Chanel, Fanta oder Cinderella-Melodie kamen Eltern dagegen durch. Und auch Ortsnamen sind schon vergeben. Verona Pooth taufte ihren Sohn San Diego, Fußballer Mario Götze durfte seinen Sohn Rome nennen. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis es über den Spielplatz schallt: Dortmund, runter von der Schaukel!