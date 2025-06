Bestseller-Autor Peter Grandl: „Ich will, dass meine Botschaften auch auf dem Schulhof wirken“

Oktober 2024: Die US-Streitkräfte sind in höchstem Alarm, ein von Terroristen gekapertes Passagierflugzeug soll in München abgeschossen werden, und die Welt wird von Fake News geflutet. Anrufe und Video-Botschaften werden so täuschend echt gefälscht, dass niemand mehr weiß, ob er wirklich mit einem vertrauten Menschen spricht…. „Reset - Die Wahrheit stirbt zuerst“ heißt der neue Thriller von Peter Grandl. Am 25. Juni war der Bestsellerautor bei Augsburger Allgemeine Live zu Gast.

Im Mittelpunkt des Abends standen aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie politische Radikalisierung, digitale Manipulation und die Rolle des Journalismus. Grandl, der mit seinem neuen Werk „Reset“ für Aufmerksamkeit sorgt, las Passagen aus seinem neuesten Roman und berichtete von seiner journalistischen und künstlerischen Laufbahn.

Während der Veranstaltung schilderte Grandl, wie die Themen Desinformation und Künstliche Intelligenz längst reale Gefahren für Gesellschaft und Demokratie darstellen. Er unterstrich die Bedeutung klassischer Medien, insbesondere des Printjournalismus, als Gegengewicht zu Fake News und digitaler Meinungsmache. Das Publikum erhielt Einblicke in Grandls kreativen Prozess und die Recherchen hinter seinen Romanen – auch vor Ort bei der Augsburger Allgemeinen –, die den Einfluss neuer Technologien auf unsere Lebenswirklichkeit beleuchten.

Icon Vergrößern Peter Grandl (rechts) ist ein Multitalent: Bestsellerautor, Drehbuchautor und Musiker. Beim AZ-Live im Forum der Augsburger Allgemeinen in Lechhausen sprach er mit Kulturchef Richard Mayr (links) über Fake News und las aus seinem neuen Roman "Reset - die Wahrheit stirbt zuerst". Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Peter Grandl (rechts) ist ein Multitalent: Bestsellerautor, Drehbuchautor und Musiker. Beim AZ-Live im Forum der Augsburger Allgemeinen in Lechhausen sprach er mit Kulturchef Richard Mayr (links) über Fake News und las aus seinem neuen Roman "Reset - die Wahrheit stirbt zuerst". Foto: Bernhard Weizenegger

Persönliche Erfahrungen, etwa aus der Arbeit an einer AIDS-Dokumentation, flossen zudem in das Gespräch ein. Dabei wurde deutlich, dass Grandl seine fiktionalen Welten stets eng mit gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft. Der Abend endete mit einem Ausblick auf kommende Projekte und einer Diskussion über die Herausforderungen ehrlicher Berichterstattung im digitalen Zeitalter. Wer nicht dabei sein konnte, kann die Veranstaltung nun als Podcast nachhören.

„Augsburger Allgemeine Live“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Augsburger Allgemeine Live“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.