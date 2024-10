Urban Priol tänzelt entlang der roten Linien

Eigentlich ist sein Programmtitel „Im Fluss. Täglich quellfrisch, immer aktuell“ etwas diffus. Doch taktisch gesehen, ist er schlau. Denn unter dieser Überschrift kann Urban Priol seit mindestens zwei Jahren wie aufgedreht und mit elektrifizierten Haaren durch die Republik touren, um die gerade vorbeifließenden Schnappschüsse der Tagespolitik fein-kabarettistisch einzufangen. Urban Priol nimmt zwar die gesamte Bühne mit schnellen Bewegungen ein, hüpft zwischen Katheder mit Weizenbier(glas) und Schreibtisch hin und her, sodass auch die fix gesprayte Frisur ins Wippen gerät. Doch trotz all der Action rutscht er nie ins Comedyhafte, nie lässt er Sätze in der Luft hängen, weil er den Anfang nicht mehr findet, und vor allem stellt er nie sich selbst in den Mittelpunkt seiner Erzählungen.

