Baustellenupdate: Erneuerung der Ammerseebahn und Vollsperrung in Dießen

Während in Dießen und am Ammersee nun endgültig die entspannte bayerische Sommerferienatmosphäre zur Geltung kommt, herrscht auf den Baustellen auf der Ammerseebahn und auf der Lachener Straße in Dießen reger Betrieb. Am Abzweig der Ammerseebahn in Geltendorf haben die Arbeiten zur grundlegenden Erneuerung des Streckenabschnitts bis Schondorf begonnen. Die Gleise wurden bereits entfernt, der Untergrund wird abgetragen und von Traktoren mit Muldenkippern über einen Feldweg abtransportiert. Die neuen Schwellen liegen auch schon am Bahndamm, um verlegt zu werden. Zum Bahndamm hoch wurden mehrere Auffahrten gebaut, damit das Material ohne großen Rangierarbeiten gleich weggefahren werden können.

Der gesperrte Bereich in der Lachener Straße verlängert sich bis Freitag

Parallel zur Sperrung der Ammerseebahn ist derzeit auch auf der Lachener Straße in Dießen wegen der seit dem Frühjahr laufenden Wasserleitungsarbeiten kein Durchkommen möglich. Seit Dienstag wurde die Vollsperrung der Lachener Straße erweitert und sie gilt jetzt von der Einmündung der Seestraße bis zur Aral-Tankstelle. Damit sind auch die Zufahrten von der Priel- und Egerstraße blockiert. Die Einbahnregelung in der Priel-, Von-Eichendorff-- und Neudießener Straße ist aufgehoben, der Verkehr nach Riederau und Utting wird überörtlich über die Herrenstraße und Hofmark und Entraching umgeleitet.

Ab Samstag, 23. August, verkürzt sich der gesperrte Abschnitt der Lachener Straße etwas, dann kann von der Priel- und Egerstraße wieder zugefahren werden, der Abschnitt von der Prielstraße bis zur Aral-Tankstelle bleibt jedoch bis Samstag, 6. September, gesperrt. (AZ)