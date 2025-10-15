Debatte ums Bürgermeisteramt: Eglings Rathauschef ist von Greifenbergern geschockt

Die Diskussion darüber, ob die Gemeinde weiterhin ehrenamtlich oder doch lieber hauptamtlich vom nächsten Bürgermeister geleitet werden soll, stand in den vergangenen Monaten in mehreren Gemeinden des Landkreises auf der Agenda. Hurlach entschied sich beispielsweise für die hauptamtliche Lösung, Obermeitingen und Eching dagegen. Auch in Egling steht das Thema auf der Agenda. Maximilan Schuler von der Rechtsaufsicht des Landkreises erläuterte die Modelle und damit verbundene Vor- und Nachteile sowie Kosten. Auch Bürgermeister Ferdinand Holzer äußerte sich. Dabei ging er auch auf den Umgang des Greifenberger Rates mit Bürgermeisterin Patricia Müller ein.

Greifenbergs Bürgermeisterin ist seit Ende Juli krankgeschrieben. Nachdem seither mehr als zwei Monate vergangen sind, fielen laut Gesetzeslage die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Ausübung des Bürgermeisteramts und die Fahrtkostenpauschale eigentlich weg, der Gemeinderat kann aber auch anders entscheiden. Es gab Stimmen, die Zahlungen komplett einzustellen, letztlich einigte sich der Rat mit 5:4 Stimmen, 60 Prozent der Entschädigungssumme fortzuzahlen.

Eglings Bürgermeister: „Ich werde gut bezahlt“

„Der Zeitungsbericht hat mich erschrocken. Man kann schnell mal schwerer und längerfristiger erkranken. Wenn einem dann der Gemeinderat, weil es Spannungen gibt, womöglich noch alle finanziellen Mittel streicht, ist das existenzbedrohend. Das ist hanebüchen.“ Mit seinem eigenen Ratsgremium sei er hingegen sehr zufrieden. Er werde gut bezahlt, betonte Holzer, der derzeit 5381 Euro Entschädigung erhält. In Greifenberg sind es 4116 Euro für Müller.

Rätin Petra Genitheim wollte von Holzer wissen, ob er eine bevorzugte Lösung habe. In seiner Antwort ging Holzer auf die jüngsten Ereignisse in Greifenberg ein, aber auch darauf, dass er die Aufgaben in den vergangenen Jahren mehr geworden seien. Er sei für 50 Mitarbeiter zuständig, unter anderem betreibt die Gemeinde den Kindergarten. Diese Aufgabe an einen Träger abzugeben, scheiterte 2021 am Widerstand im Ort.

Im Ehrenamt 40 Stunden die Woche für die Gemeinde Egling im Einsatz

Er habe aktuell zwei Tätigkeiten, die er „nicht hundertprozentig“ ausüben könne. Nach eigenen Angaben ist Holzer in der Woche 22,5 Stunden im Rathaus, hinzu kommen Termine, sodass er unter dem Strich 35 bis 40 Stunden leiste. Er äußerte zudem den Wunsch mehr Zeit fürs Netzwerken und den Austausch zu diversen Themen zu haben. „Das ist aktuell einfach nicht drin.“

Seinen Beruf als selbstständiger Finanzberater will Holzer aufgeben, sollte er künftig hauptamtlicher Bürgermeister sein. „Das lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Ich mache schon keine Werbung mehr und nehme auch keine neuen Kunden an, weil ich dafür keine Zeit habe“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Grundsätzlich ist es denkbar, dass hauptamtliche Bürgermeister einer „untergeordneten Tätigkeit“ nachgehen, so Schuler.

Laut Maximilian Schuler von der Rechtsaussicht des Landkreises liege das Grundgehalt für Holzer, sollte dieser hauptamtlich arbeiten, bei 6807 Euro, was der Besoldungsstufe A14 bei Beamten entspreche. Zu bedenken sei aber auch, dass weitere 40 Prozent des Gehalts noch einmal an die Bayerische Versorgungskammer zu zahlen sind, die sich um die Altersbezüge von Beamten kümmert. „Bezieht man alle Leistungen und Kosten ein, sind es unter dem Strich 37 Prozent mehr, die bei einem hauptamtlichen Bürgermeister aufgewendet werden müssen“, äußerte Schuler.

Rechtsaufsicht: Entscheidend sind die anfallenden Aufgaben, nicht die Einwohnerzahl

Er warnte davor, Egling nur aufgrund der Einwohnerzahl mit anderen Kommunen zu vergleichen. Die entscheidende Frage sei, welche Aufgaben zu bewältigen seien. Andere Gemeinden betrieben keinen Kindergarten oder organisierten Aufgaben in Zweckverbänden, beispielsweise beim Abwasser. Auch Schuler sprach davon, dass die Aufgaben deutlich mehr geworden seien in den vergangenen Jahren. Der Freistaat teilt die Gemeinde nach Größe ein, führte er weiter aus. Im Landkreis gibt es sieben in der Größe Eglings, also zwischen 2001 und 3000 Einwohnern. Nur Greifenberg hat ebenfalls noch einen ehrenamtlichen Bürgermeister, die fünf anderen Kommunen einen hauptamtlichen.

Die Gemeinderäte hatten zwar einige Nachfragen an Schuler und Holzer, die Debatte war aber kurz und verlief entspannt. „Jetzt können wir die ganzen Informationen erst einmal sacken lassen“, sagte Holzer. Eine Entscheidung darüber, in welcher Form der Bürgermeister künftig arbeiten soll, wird in der nächsten Ratssitzung fallen.

Zum Abschluss des Tagesordnungspunktes äußerte Holzer sein Bedauern, dass Schuler mit seinem Fachwissen dem Landkreis womöglich nicht erhalten bleibe. „Er möchte in seinem Heimatort Bürgermeister werden.“ Schuler, der aus Wehringen (Landkreis Augsburg) stammt, verwies darauf, dass die Wahl abzuwarten sei.