Geplanter Supermarkt in Egling: Kontroverse Debatte um Gutachten

Plus Ein Planungsbüro präsentiert die Ergebnisse seiner Untersuchung zum Dünzelbach und dem angrenzend geplanten Netto. Im Gemeinderat wird deutliche Kritik daran laut.

Von Christian Mühlhause

In Egling wird seit mehreren Jahren um die Frage gerungen, ob auf einem Grundstück in der Nähe des Dünzelbachs ein Supermarkt errichtet werden soll oder nicht. Per Bürgerentscheid stimmte eine Mehrheit 2022 dafür. Es besteht die Sorge, dass diese Nachteile für die Anwohner auf der anderen Uferseite und den Hochwasserschutz bedeuten könnte. Deswegen gab die Gemeinde ein hydraulisches Gutachten in Auftrag, das jetzt vorgestellt wurde. Ob das für Klarheit sorgt, darüber gingen die Meinungen in der Diskussion im Gemeinderat allerdings sehr deutlich auseinander. Letztlich ließ Bürgermeister Ferdinand Holzer aber über den Bebauungsplan „Nahversorgung und Mischgebiet am Dünzelbach“ abstimmen, um Klarheit bei dem Thema zu bekommen.

Letztlich gab es zwar mit 7:4 Stimmen eine Mehrheit für den Satzungsbeschluss, doch vor allem die Räte der ÖDP übten Kritik. Sie störten sich vor allem an einem Punkt. Im vorgelegten Gutachten heißt es: „Von weiteren Zuflüssen unterhalb des Beckens wird nicht ausgegangen.“ Benedikt Muschaweck (ÖDP) äußerte, dass der Rat eine Aktualisierung des Gutachtens beschlossen habe, das 2004 erstellt worden war. Damals seien die Zuflüsse berücksichtigt worden. Holzer vertrat die Position, der Inhalt des Gutachtens decke sich mit dem gefassten Beschluss, woraufhin Muschaweck entgegnete: „Du kannst ja gerne noch mal im Protokoll nachlesen.“ Der Kritik der ÖDP schloss sich auch Tobias Ruile (Wählergemeinschaft Heinrichshofen) mit Blick auf die Ereignisse Anfang des Monats an. „Es kam viel Wasser von der Biogasanlage und dem Gehege runter. Wir hatten nur Glück, dass nicht mehr passiert ist und brauchen Maßnahmen, um mehr Raum fürs Wasser zu schaffen.“

