Egling

vor 3 Min.

Egling entscheidet: Der Discounter soll kommen

Soll sich in Egling ein Netto-Discounter ansiedeln dürfen? Darüber haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag entschieden.

Plus Der Bürgerentscheid über einen Netto-Markt in Egling endet mit einem klaren Ergebnis. Wie Bürgermeister Holzer darauf reagiert.

Von Margit Messelhäuser

Über die mögliche Ansiedlung eines Netto-Discounters an der Hauptstraße Ecke Föhrenstraße in Egling mussten die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag entscheiden. Dass dieses Projekt die Eglinger beschäftigt, zeigt die Wahlbeteiligung, die bei knapp 80 Prozent lag. Und das Ergebnis ist klar: Mit rund 65-Prozent wurde für die Ansiedlung des Discounters gestimmt.

