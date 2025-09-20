Icon Menü
Ein Blick hinter die Kulissen der Werkstatt für Filmrequisiten in Penzing

Penzing

Ein Besuch in einer Filmdruckerei: „Wir haben schon alles gefaked“

In der Spielzeugfabrik Penzing stellt Grafikerin Eva Hartmann allerlei Requisiten für Film und Fernsehen her. Sie gewährt einen Blick hinter die Kulissen.
Von Bianca Dimarsico
    Eva Hartmann arbeitet aktuell an der Produktion eines Mittelalter-Films mit und entwirft dafür ein Schild.
    Eva Hartmann arbeitet aktuell an der Produktion eines Mittelalter-Films mit und entwirft dafür ein Schild. Foto: Christian Rudnik

    Seltsame Gegenstände liegen in der Werkstatt von Eva Hartmann in Penzing herum. Ein Schweizer Pass, ein Polizeiausweis oder ein handgeschriebener Brief, der aus einer vergangenen Zeit zu stammen scheint. Diese Dinge dienen jedoch nicht etwa der Urkundenfälschung, sondern spielen in Film und Fernsehen eine Rolle: Die 42-Jährige produziert Filmrequisiten. Auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Penzing, wo sich auch die international bekannten Penzing Studios befinden, stellt Hartmann alles Erdenkliche für Filmsets her. Die Grafikerin erzählt, wie detailreich die Arbeit ist und welche Projekte bedrückend sein können.

