Einweihung des neuen Bürgerhauses in Weil wird am Wochenende groß gefeiert

Weil

Am neuen Bürgerhaus in Weil wird am Wochenende groß gefeiert

Die Einweihung des Bürgerhauses und der Feuerwehr verspricht, ein Fest für die gesamte Gemeinde zu werden. Das multifunktionale Gebäude vereint zahlreiche Funktionen.
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Das neue Bürgerhaus in Weil wird am Wochenende eingeweiht.
    Das neue Bürgerhaus in Weil wird am Wochenende eingeweiht. Foto: Christian Rudnik

    Viele Jahre mussten die Menschen in Weil auf ein neues Feuerwehrhaus warten, nun haben sie gleich ein ganzes Bürgerhaus. Kurz vor der Einweihung zeigt sich Bürgermeister Christian Bolz „glücklich, erleichtert und stolz“. Mit dem Gebäude sei etwas Wirklichkeit geworden, das lange im Argen gelegen habe. Ursprünglich stand lediglich der Bau eines Feuerwehrhauses auf der Agenda – entstanden ist nun jedoch ein multifunktionales Gebäude.

