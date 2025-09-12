Am neuen Bürgerhaus in Weil wird am Wochenende groß gefeiert

Viele Jahre mussten die Menschen in Weil auf ein neues Feuerwehrhaus warten, nun haben sie gleich ein ganzes Bürgerhaus. Kurz vor der Einweihung zeigt sich Bürgermeister Christian Bolz „glücklich, erleichtert und stolz“. Mit dem Gebäude sei etwas Wirklichkeit geworden, das lange im Argen gelegen habe. Ursprünglich stand lediglich der Bau eines Feuerwehrhauses auf der Agenda – entstanden ist nun jedoch ein multifunktionales Gebäude.
Weil
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden